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MLB年薪王薛則 今年撈4333萬元

體育新聞組／綜合報導

年薪4000萬美元對大聯盟頂級球星來說，不再遙不可及，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）今年突破這道關卡，以超過4333萬美元驚人數字，成為史上第一人；他從2015年效力國民隊起，單季平均年薪都達3000萬美元以上，將延續到後年和大都會隊3年合約到期。

大聯盟勞資協議去年12月初到期，雙方多次談判破裂後，官方宣布封館，自由球員簽約完全停止、各隊40人名單不准交易；但在此之前，原來效力道奇隊的薛則、席格（Corey Seager）和美聯塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray），都以自由之身簽下肥約，分別跳槽大都會、遊騎兵、水手隊，接下來自由球員市場還有好戲可看。

這3大咖合約長度合計18年，薪資總值5.7億美元，尤其薛則才剛結束7年2.1億美元長約，轉戰大都會再簽3年1.3億美元更肥，不但連續10年身價至少3000萬美元，未來3季都在4333萬美元以上，寫下空前紀錄。

大聯盟球員在封館前，新球季已有44人身價2000萬美元起跳，其中14人更達3000萬美元以上，年薪前10傑就有3名大都會球星薛則、狄葛隆（Jacob deGrom）、林多（Francisco Lindor），3人薪水合計1億1343萬美元，這個數字竟然超過去年12支大聯盟球隊的團隊薪資。

天使隊明星外野手楚奧特（Mike Trout）去年身價超過3,716萬美元、連續兩季排名第一，洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）3600萬美元居次，9年合約平均年薪原是史上最高；薛則以37歲之齡成為新的「年薪王」，改寫一堆薪資紀錄，本季在大都會投出生涯第200勝（目前190勝、現役投手排名第4），看來沒有太大問題。

大都會 道奇 天使

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