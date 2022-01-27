MLB／A-Rod名人堂得票低 明星終結者：根本不該入圍

「A-Rod」羅德里奎茲。（路透）

「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在今年的名人堂票選得票率34.3%，入主機會渺茫，不過明星後援投手華格納（Billy Wagner）認為A-Rod根本不該入圍 ，「抄捷徑的不該獲得同樣權利」。

華格納在大聯盟16年生涯中拿下422次救援成功，排名史上第6、左投第2多，他在今年的名人堂票選中獲得201票、得票率51.0%。

華格納在接受紐約郵報訪問時表示，他認為已經因使用禁藥而被大聯盟禁賽，就不應該再具備名人堂票選資格，以A-Rod的案例來說，他已經是很好的球員，卻還使用禁藥，「我認為這樣不公平，使用禁藥的人卻跟遵守規矩的人享受一樣的權利」。

華格納舉例，外野手墨菲（Dale Murphy）生涯拿過兩座國聯MVP，也照著票選的模式，但是最後沒有辦法進入名人堂，「抄捷徑的人不該享有一樣的權利」。

不過華格納認為，邦茲（Barry Bonds）與克萊門斯（Roger Clemens）的狀況不同，兩人並沒有毫無疑問的被證明有使用禁藥，「很難以想像為什麼真正最棒的球員不能進入名人堂」。

華格納的生涯經歷過禁藥年代，但表現並未因此失色，他認為這對自己來說是項榮耀，「他們需要藥物幫助，才能與像是我這樣的球員對抗，我認為這是個肯定」。