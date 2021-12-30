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MLB／小熊3A老闆賣掉球隊 發給員工60萬元獎金

記者蘇志畬／綜合報導

賈納（Michael Gartner）決定賣掉愛荷華小熊隊（小熊隊3A），他在球隊的最後一天，獻給23位正職員工們一份大禮，總額約60萬美元的獎金，一同分享賣出球隊的部分獲利。

曾經獲得普立茲新聞獎的賈納，不僅是報紙專欄作家，還是前NBC電視台總裁，他在1999年買下愛荷華小熊隊投身棒球，也幫助如布萊恩（Kris Bryant）、貝茲（Javier Baez）等人站上大聯盟。

但83歲的賈納在今年12月初將球隊賣給從事體育、娛樂經紀的奮進公司（Endeavor），想要回到初心，用喜歡的方式欣賞棒球。

賈納在球隊的最後一天，他將23歲正職員工集合起來，在一番感人談話後，他拿出一大疊信封作結，分發給大家時戳說：「這是你們的新工作證。」

習慣老闆作風的播報員柯漢（Alex Cohen）覺得事有蹊蹺，沒想到打開來裡面是一張支票，根據員工服務時間長短給予不同獎金，23人總計60萬美元，領最多的一人拿到7萬美元。

看到老闆的善舉，在場員工痛哭流涕，柯漢表示：「這是我見過最善良的舉動，在運動產業工作通常是低薪、工時長，不用期待賺大錢，但這個老闆真的很在乎員工，這項善舉就是最好的證明。」

支票

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