我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

MLB／薛則3年1.3億天價轉戰大都會 登史上均薪最高

體育新聞組／綜合報導
紐約大都會隊宣布，以3年1.3億美元簽下三獲塞揚獎的強投薛則。（Getty Images）
紐約大都會隊宣布，以3年1.3億美元簽下三獲塞揚獎的強投薛則。（Getty Images）

美國職棒大聯盟紐約大都會隊1日宣布以3年1.3億美元肥約簽下強投薛則（Max Scherzer）；生涯3度榮獲塞揚獎的薛則強調不怕在紐約投球的壓力，並說有信心扮演好領袖角色，改變休息室文化。

37歲的薛則以自由球員身分轉戰大都會，新約平均年薪4333萬美元，超越紐約洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元，成為大聯盟史上平均年薪最高的球員。

薛則步入生涯末期，但他近年除小傷外沒有明顯衰退。在剛結束的賽季，薛則效力華盛頓國民、洛杉磯道奇隊累計15勝4敗，防禦率為生涯最佳的2.46，在國家聯盟塞揚獎（Cy Young Award）票選名列第3。以奪冠為目標的大都會為補強輪值，決定以天價網羅這位準名人堂投手。

大都會本季開高走低，戰績名列國聯東區第3，連5年無緣季後賽，球季結束後撤換總管與總教練。大都會部分球員季中以倒讚手勢回應報以噓聲的球迷、與媒體在推特（Twitter）上筆戰，在球隊戰績欠佳時鬧出不少風波。

在大聯盟打滾14季、2019年隨國民拿下世界冠軍的薛則知道自己身為老大哥，加盟大都會後背負塑造球隊休息室文化的責任。他說：「休息室可以改變，只需要幾個人就可以辦到。」

大都會擁有家財萬貫的老闆柯恩（Steve Cohen），休賽季補強不手軟，近期陸續簽下外野手馬爾特（Starling Marte）、坎納（Mark Canha）及內野手艾士可瓦（Eduardo Escobar），全隊薪資衝破2.4億美元，超越道奇、洋基等豪門隊伍，成為大聯盟薪資總額最高的球隊。

大都會 道奇 洋基

上一則

MLB／天使簽回「守護神」伊格列西亞斯 繼續為大谷守勝

下一則

NBA／楊恩連5戰破30分 老鷹賞溜馬3連敗

延伸閱讀

MLB／老虎6年1.4億簽貝茲 游擊手補破網

MLB／老虎6年1.4億簽貝茲 游擊手補破網
場邊人語／搶簽頭羊 作風改樣

場邊人語／搶簽頭羊 作風改樣
MLB／史上最高…薛則捧4530萬年薪 前進大都會

MLB／史上最高…薛則捧4530萬年薪 前進大都會
MLB／錦上添花 大谷翔平再獲最佳指定打擊

MLB／錦上添花 大谷翔平再獲最佳指定打擊

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

2021-11-25 08:31
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪