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MLB／印地安人隊更名「守護者」球衣周邊通通換掉

記者藍宗標／綜合報導
印地安人隊啟用新隊名Guardians。（美聯社）
印地安人隊啟用新隊名Guardians。（美聯社）

印地安人隊今天正式宣布，用了超過1個世紀的隊名，確定走入歷史，後天開始啟用新隊名Guardians（守護者），包括社群媒體上的名稱都會換掉，也會推出新的球團商品。

印地安人是從1915年起使用到現在，儘管球迷對改名有不同意見，球團高層今天還是做出異動的決定，從後天開始，Cleveland Indians變成Cleveland Guardians，旅美好手張育成明年將穿上全新球衣亮相。

印地安人官網指出，位於球隊主場Progressive球場的商品部，明天將會關閉，後天再以全新面貌開啟，開始推出新商品，接下來也會大規模改裝球場。

印地安人隊啟用新隊名Guardians。（路透）
印地安人隊啟用新隊名Guardians。（路透）

大聯盟官網暫未異動印地安人的名稱，不過ESPN手腳很快，已經把印地安人的網頁更新成Guardians，連隊徽都換掉，也預告明年換上新裝的首場比賽，將於4月1日在主場迎戰皇家隊。

印地安人最近一次奪下世界大賽冠軍是1948年，在大聯盟30隊中「封王乾旱期」最久。

張育成前年登上大聯盟後，連續3年都有出賽紀錄，本季出賽89場，揮出54支安打、9支全壘打、39分打點都是生涯單季新高，包括球季賽最後一戰轟出兩分砲，成為球隊更名前最後1支全壘打。

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