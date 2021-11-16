MLB／LA稅好重 大谷：賺的只剩一半

大谷翔平風光返回日本，出席記者會。（路透）

天使 隊二刀流巨星大谷翔平 日前返回日本，15日首度召開記者會公開露面，面對媒體各種提問，他幾乎來者不拒，像是賽季中印象最深刻的球員，大谷翔平都一一解答。

大谷翔平一襲灰色西裝帥氣出席記者會，被記者問到大聯盟中印象最深刻的投手，大谷表示，是明星賽場上與他對決的薛則（Max Scherzer），他說：「我更年輕時就已經開始看他投球，一直很期待有一天能和他對決。」

打者部分，大谷翔平則回應，全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和培瑞茲（Salvador Perez）都是非常棒的打者，但他也說：「大聯盟的每位打者都很出色，如果只能選出一位的話太困難了。」

被問到何時要結婚、組建家庭，他回應：「沒有特別想過，等到時機到了，我想就會發生。」至於時機會在何時？他害羞說：「還久啦！」

今年球季大爆發，也為大谷「帶財」，他被問到開銷、稅金，大谷表示，洛杉磯 有很高的州稅，算一算幾乎都超過一半都要上繳，「但我不是愛買東西的人，所以我想我會把錢存起來吧！」

他也提到印象最深的一戰，他說4月4日首度在正式賽季啟用二刀流，第1打席就開轟，「那場比賽之後，掃除了所有不安。」