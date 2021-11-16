我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

MLB／LA稅好重 大谷：賺的只剩一半

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平風光返回日本，出席記者會。（路透）
大谷翔平風光返回日本，出席記者會。（路透）

天使隊二刀流巨星大谷翔平日前返回日本，15日首度召開記者會公開露面，面對媒體各種提問，他幾乎來者不拒，像是賽季中印象最深刻的球員，大谷翔平都一一解答。

大谷翔平一襲灰色西裝帥氣出席記者會，被記者問到大聯盟中印象最深刻的投手，大谷表示，是明星賽場上與他對決的薛則（Max Scherzer），他說：「我更年輕時就已經開始看他投球，一直很期待有一天能和他對決。」

打者部分，大谷翔平則回應，全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和培瑞茲（Salvador Perez）都是非常棒的打者，但他也說：「大聯盟的每位打者都很出色，如果只能選出一位的話太困難了。」

被問到何時要結婚、組建家庭，他回應：「沒有特別想過，等到時機到了，我想就會發生。」至於時機會在何時？他害羞說：「還久啦！」

今年球季大爆發，也為大谷「帶財」，他被問到開銷、稅金，大谷表示，洛杉磯有很高的州稅，算一算幾乎都超過一半都要上繳，「但我不是愛買東西的人，所以我想我會把錢存起來吧！」

他也提到印象最深的一戰，他說4月4日首度在正式賽季啟用二刀流，第1打席就開轟，「那場比賽之後，掃除了所有不安。」

大谷翔平 天使 洛杉磯

上一則

足球／義大利打附加賽 恐遇上葡萄牙

下一則

MLB／英迪亞、阿羅薩雷納 勇奪新人王

延伸閱讀

MLB／賺的錢都存起來…啥時結婚？大谷翔平：還久啦

MLB／賺的錢都存起來…啥時結婚？大谷翔平：還久啦
MLB／大谷「勝場貢獻值」傲視群雄 換算年薪估破6千萬

MLB／大谷「勝場貢獻值」傲視群雄 換算年薪估破6千萬
MLB／史上第1人 大谷翔平All-MLB Team入圍2項

MLB／史上第1人 大谷翔平All-MLB Team入圍2項
MLB／大谷翔平待錯球隊？天使被罵「浪費最優秀選手」

MLB／大谷翔平待錯球隊？天使被罵「浪費最優秀選手」

熱門新聞

李蘇妮。（路透）

體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

2021-11-11 21:32
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

2021-11-14 16:51
WTA力挺彭帥，主席放話若沒有適當的結果不排除退出中國市場。(路透)

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

2021-11-15 19:20
東奧桌球男女混雙金牌日本水谷隼(右)與伊藤美誠。(美聯社)

桌球／「被沒穿內褲緊抱感覺？」伊藤美誠控電視台性騷

2021-11-11 19:03
瑞度卡努林茲公開賽止步16強。（歐新社）

網球／瑞度卡努又輸了 前輩呼籲她接受心理治療

2021-11-11 19:41
「鞍馬王子」李智凱11日宣布婚訊，將與交往6年的女友結婚。（取材自臉書）

「鞍馬王子」李智凱要結婚了 下個月娶回6年學姊女友

2021-11-11 08:56

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國