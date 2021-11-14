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MLB／波拉斯：勇士、道奇等4隊 爭冠不計代價

編譯林育正／綜合報導
波拉斯預期有四隊將不計代價爭奪總冠軍。（美聯社）
波拉斯預期有四隊將不計代價爭奪總冠軍。（美聯社）

MLB球季剛結束，但知名吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）也針對下個球季態勢發表看法；他點名包括世界大賽冠軍勇士在內的四支球隊，為必定全力爭搶總冠軍的隊伍；另外還有邪惡帝國洋基等八隊，也對總冠軍虎視眈眈。

波拉斯點名全力爭冠的球隊有道奇、勇士、紅雀以及藍鳥；道奇實力傲人，但重點許多球員將投身自由市場，因此能留下多少人將是影響戰力的最大關鍵。另外藍鳥能否留下塞米恩（Marcus Semien）以及瑞伊（Robbie Ray）則是第一要務。

除了不計代價爭冠的四隊之外，太空人、紅襪、巨人、釀酒人、洋基、費城人、白襪和教士，也都對總冠軍虎視眈眈。

他點出若太空人有意立刻在下季挑戰總冠軍，簽回成為自由球員的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）將是優先任務。此外，太空人也仍擁有資金，針對投手群進行補強。

紅襪闖進美聯冠軍賽，讓總裁布隆（Chaim Bloom）擺脫「交易走貝茲（Mookie Betts）的傢伙」的臭名，但在休季期間的操作必須更加積極。

對於巨人來說，波拉斯也給出評語，「如果你對於自由球員總是理性看待，那就無法幹成大事」。

太空人 勇士 道奇

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