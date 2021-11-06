MLB／以為是球迷？勇士功臣差點在封王遊行被逮捕

勇士舉行冠軍遊行，牛棚大將馬茲克差點被負責維安的警察誤認為球迷遭到逮捕。(路透)

勇士 隊中繼投手馬茲克（Tyler Matzek）無疑是今年封王功臣之一，但即使包括封王戰在內，今年季後賽出賽了13場，恐怕還是臉部辨識度還是不夠高，在封王遊行 中差點被當地警察 逮捕。

勇士隊今天在家鄉亞特蘭大舉行慶祝遊行，當隊友都在遊覽車頂時，馬茲克一個人走在車旁，雖然穿著自己的球衣，但行徑太像亂入的球迷，被一名警察抓住肩膀，還好另一名警察趕緊上前溝通，隨後放開馬茲克。

馬茲克已經是今年勇士隊牛棚「露臉率」最高的一員，在國聯冠軍賽第6戰用連3K化解二三壘有人危機，世界大賽第6戰也後援2局、送出4K，今年季後賽防禦率1.72，拿下3勝0敗、5次中繼成功。

所以當馬茲克差點被警察逮捕的影片出來後，不免有人疑惑，「他們以為他是球迷之類嗎？」、「亞特蘭大警方差點抓到了一位闖進封王遊行、自稱是馬茲克的球迷，結果他真的是馬茲克。」