MLB／以為是球迷？勇士功臣差點在封王遊行被逮捕

勇士 隊中繼投手馬茲克(Tyler Matzek)無疑是今年封王功臣之一,但即使包括封王戰在內,今年季後賽出賽了13場,恐怕還是臉部辨識度還是不夠高,在封王遊行 中差點被當地警察 逮捕。

勇士隊今天在家鄉亞特蘭大舉行慶祝遊行,當隊友都在遊覽車頂時,馬茲克一個人走在車旁,雖然穿著自己的球衣,但行徑太像亂入的球迷,被一名警察抓住肩膀,還好另一名警察趕緊上前溝通,隨後放開馬茲克。

馬茲克已經是今年勇士隊牛棚「露臉率」最高的一員,在國聯冠軍賽第6戰用連3K化解二三壘有人危機,世界大賽第6戰也後援2局、送出4K,今年季後賽防禦率1.72,拿下3勝0敗、5次中繼成功。

所以當馬茲克差點被警察逮捕的影片出來後,不免有人疑惑,「他們以為他是球迷之類嗎?」、「亞特蘭大警方差點抓到了一位闖進封王遊行、自稱是馬茲克的球迷,結果他真的是馬茲克。」

The world has to to know if Tyler Matzek nearly got arrested at his own parade, or if Atlanta PD almost arrested a guy thinking he broke into the parade and was claiming to be Tyler Matzek, and who turned out to actually be Tyler Matzek. pic.twitter.com/l1IY5WVBC2