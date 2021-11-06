我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

MLB／執教24年沒拿過冠軍 太空人再與貝克續約1年

體育新聞組 / 綜合報導
太空人確定續約老教頭貝克一年。(美聯社)
太空人確定續約老教頭貝克一年。(美聯社)

太空人宣布續約總教練貝克(Dusty Baker)，讓現年72歲的貝克還有機會完成未達到的夢想，再拚一年爭取生涯首座世界大賽獎杯，彌補24年執教生涯0冠的缺憾，

曾3度獲選國聯年度最佳教頭的貝克，率領過五支不同球隊進入季後賽，並在2002年帶領舊金山巨人贏得國聯冠軍，不過卻總是與世界大賽冠軍擦身而過。今年太空人在世界大賽輸給勇士後，貝克也立即表示不打算退休，並且願意續留太空人，「我期待能成為這個球隊的一部份。我和這裡已有深入的連結，並且還有一些未完成的事等著我去處理。」

如今確定回歸太空人後，貝克開心的表示，「我能感受我的內心相當澎湃激動，但我不會表現的太明顯。」

太空人在2019年歷經作弊醜聞後，2020年找來貝克擔任救火隊，並穩定當時軍心動盪的太空人，貝克帶隊2季後也相信球隊已度過那些黑暗的日子，並表明想當看好太空人的未來，「我和不少球員聊過，原本對太空人沒興趣的球員，現在都不排斥了，我認為這說明了球隊將有明亮的未來。」

對於達成續約，太空人老闆克蘭(Jim Crane)也非常肯定貝克能力，「貝克對球員很好，對球迷和媒體也很好，能讓他回來我們都非常興奮。」

「我知道你們都想知道談話內容，特別是薪資，我只能說雙方都有共識，我們也知道他想要完成什麼，所以很快就達成了協議」，克蘭補充說。

太空人 世界大賽 勇士

上一則

太陽老闆被踢爆涉種族歧視 聯盟徹查 薩佛喊冤

延伸閱讀

想去國聯？葛蘭基可能不再當太空人

想去國聯？葛蘭基可能不再當太空人
顛覆心理治療領域 「認知療法之父」貝克百歲辭世

顛覆心理治療領域 「認知療法之父」貝克百歲辭世
MLB／複製「小熊奇蹟」 太空人機率僅13%

MLB／複製「小熊奇蹟」 太空人機率僅13%
MLB／太空人教頭「神調度」 強投葛蘭基代打敲安

MLB／太空人教頭「神調度」 強投葛蘭基代打敲安

熱門新聞

彭帥（左）曾與謝淑薇拿下多個女雙冠軍。（新華社）

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

2021-11-03 22:09
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為彭帥2017年在WTA台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。（本報資料照片）

網球／彭帥早宣告心屬張高麗？4年前戴「Z字項鏈」出賽

2021-11-03 19:15
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）

網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

2021-11-02 23:03
球迷在籃網主場外舉標語高喊讓厄文回歸，籃網老闆蔡崇信再次說明禁賽原因。（美聯社）

NBA／球迷抗議高喊讓厄文上場 蔡崇信再次說明禁賽原因

2021-10-30 08:37
林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪預告回歸 曬連續17顆三分球影片

2021-10-28 21:36
喬丹(右)與皮朋。（美聯社）

NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到

2021-11-04 19:16

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍