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MLB／勇士大逆襲關鍵 竟是1台香草冰淇淋機

體育新聞組／綜合報導
勇士目前在世界大賽取得3：1領先優勢，有機會奪下睽違26年的世界大賽冠軍。(美聯社)
勇士目前在世界大賽取得3：1領先優勢，有機會奪下睽違26年的世界大賽冠軍。(美聯社)

美國職棒大聯盟勇士隊在世界大賽取得3勝1敗的聽牌優勢，而據《紐約時報》報導，勇士從一支勝率不到5成的隊伍「大逆襲」成為國聯東區龍頭的關鍵，竟然是一台香草口味的冰淇淋機！今年勇士季後賽表現優異的牛棚大將馬茲克（Tyler Matzek）就說：「自從有了這台冰淇淋機，我們就愈打愈好了。」

將時間拉回至5月底勇士作客紅襪主場，該場比賽歷經近3小時的因雨暫停，馬茲克回憶起當時情景：「我們最後是等到半夜才恢復比賽，當時觀眾席上都沒有球迷，雨又一直下，大家便說：『既然閒閒沒事，那就去吃冰淇淋吧！』」原來芬威球場的客場休息室有台冰淇淋機，好讓勇士隊球員大快朵頤一番。

回到亞特蘭大後，馬茲克和隊友懷念起在芬威球場吃冰的美好滋味，便對球員休息室的負責人梅納西（Calvin Minasian）採用「激將法」，不斷告訴他紅襪球團的休息室管理做得比較好。

梅納西知道沒有高層允許，無法擅自購入機器，於是球員們轉而拜託陣中明星一壘手、同時也是領袖人物的佛里曼（Freddie Freeman）幫忙，希望他能代替大家向球隊總經理安索普羅斯（Alex Anthopoulos）「請願」。安索普羅斯當下第一個念頭雖然認為如果讓球員猛嗑冰淇淋，他們一定會發胖，但在他確定球員們不是在開玩笑後，便點頭答應添購冰淇淋機。

安索普羅斯說：「如果他們真的非常想要在合理範圍內的某樣東西，那當然可以同意。」但他也開玩笑表示，如果球員向他開口5台冰淇淋機、1台棉花糖機，一下子要這個、要那個，那麼答案當然是「不行」。

如大家所願，冰淇淋機在6月份進駐勇士主場休息室，當時勇士的勝率還不到5成，看起來一點都不像是會在國聯東區封王的的隊伍。不過，在那之後，勇士漸入佳境，佛里曼還傳訊息給安索普羅斯，告訴他自從冰淇淋機來了之後，球隊已經2連勝，之後勇士也不斷向5成勝率靠近，最終甚至在美國時間9月30日封王。

安索普羅斯說：「我認為應該要有個讓大家都開心、舒適的工作環境，不管是對球員，還是行政人員都是如此。」勇士距離繼1995年後再度拿下世界大賽冠軍只差1勝，若最終真的封王，慶功宴上一定少不了起了甜蜜催化效用的冰淇淋。

勇士 美國 世界大賽

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