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MLB／砍戰斧助威勇士…川普獲邀觀戰？大聯盟急撇清

編譯林育正／綜合報導
川普與球迷一同砍戰斧為勇士助陣。（美聯社）
川普與球迷一同砍戰斧為勇士助陣。（美聯社）

前總統川普在世界大賽第四戰，偕夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）前往亞特蘭大勇士主場觀戰，與球迷一同砍戰斧為勇士助陣，卻在賽前爆出小插曲；川普對外表示獲得官方邀請，卻被大聯盟官方否認。

30日是川普在2019年10月以來，第一次到現場觀戰世界大賽；當時他前往國民隊主場，卻遭受現場球迷高分貝噓聲款待。

這次川普與梅蘭妮亞坐在勇士主場包廂，獲得川普力挺參加喬治亞州參議員選舉的前美式足球員華克（Herschel Walker）也是同行的座上賓。

不過在比賽前，川普發布聲明表示感謝大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）與洋基隊總裁萊文（Randy Levine）的邀請，卻在事後慘遭打臉。

但大聯盟官員表示，聯盟並未邀請，而是川普自己請求前來觀戰。不僅聯盟官方，連勇士執行長麥葛盧克（Terry McGuirk）都出面證實：「他致電大聯盟，表示有意來觀戰比賽，我們感到非常驚訝。當然，我們說好。」

麥葛盧克當時就表示，川普不會和大聯盟或球團官員坐在一起。被問到是否擔心川普較為極端的形象，他說：「我們不帶政治立場，任何人蒞臨觀戰，我們都非常歡迎。他想來我們的比賽，是很棒的事。」

不過川普對亞特蘭大以及喬治亞的情感可能非常微妙；今年4月因喬治亞通過法案限制投票選法案，曼佛瑞德因此取消明星賽主辦權，移師科羅拉多州丹佛舉行。因此，川普一度直呼要支持者「抵制棒球」。川普在總統大選中，也以些微差距丟失喬治亞州。

川普 勇士 梅蘭妮亞

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