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MLB／摩頓腳骨折仍飆K 賽後向隊友道歉 自責沒多投幾球

體育新聞組╱綜合報導
勇士先發投手摩頓在骨折的狀態下，投了16球並解決掉太空人三名打者。 (美聯社)
勇士先發投手摩頓在骨折的狀態下，投了16球並解決掉太空人三名打者。 (美聯社)

世界大賽第一戰斧頭幫雖然旗開得勝，但卻折了一名大將，勇士右投摩頓（Charlie Morton）右腳腓骨骨折確定將缺席剩餘的世界大賽，不過賽後大家才知道，當時摩頓為了替勇士再多消耗更多出局數，竟是在骨折的狀態下，多投了16球並解決掉太空人三名打者，最後一球還是完美的三振。

影音來源：YouTube

摩頓是在二局下遭太空人首打席古瑞爾(Yuli Gurriel)擊出的強襲球擊中腳踝，但從他的跑步及投球姿勢中看不出有什麼異常，他也順利投出三上三下結束掉這個半局，甚至在三局下再次出現在投手丘上，直到三振亞土維（Jose Altuve）後終於撐不住了，投完球後站不穩雙手撐地，最終只好提前離場。

事實上摩頓在投完第二局後就立即照X光，但當時顯示無異狀，在身體感覺許可下仍選擇帶著疼痛續投，直到第三局倒下退場後再次檢測，才確定是右腳腓骨骨折。由此可見他有多渴望能再替球隊盡一份心力。有消息指出賽後他甚至還向隊友道歉，「對不起，我沒能再多投幾球。」

接到摩頓本季最後一球的捕手達諾(Travis d'Arnaud)不意外這名搭檔的反應，「他是那種投完8局只失1分，仍會覺得不該丟這1分的那種人」，接著補充說：「每個人都知道他目前累積的成就很驚人，但謙遜的態度卻是可遇不可求，他對每個人都非常真誠，無論你是棒球門外漢、或是在聯盟打滾20年的老將都是如此。」

「但在右腳骨折的狀態還送出三振實在太不可思議，也超乎我的想像，但我打賭這絕對是真的，他只是為了讓明特(A.J. Minter)有更多時間熱身」，達諾再次強調：「他是為了球隊犧牲自己。」

勇士主帥史尼克（Brian Snitker）也提到，「這就是為何我們簽下他的原因，他值得信任，他一整季在這方面都做得很成功，今晚也是。看他受傷我真的很難受，尤其他真的就是那種摔斷腿還說對不起的人。」

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