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MLB／紅雀不知輸球滋味 16連勝 國聯70年最猛

記者藍宗標／綜合報導
紅雀連勝場次推升至16，再創隊史新紀錄。（美聯社）
紅雀連勝場次推升至16，再創隊史新紀錄。（美聯社）

戈爾史密特（Paul Goldschmidt）、貝德（Harrison Bader）先後開轟，最近半個月不知輸球滋味的紅雀隊，26日在芝加哥對小熊隊4連戰最後一戰又以4：2獲勝，連勝場次推升至16，再創隊史新紀錄，也是國聯球隊從1951年至今最猛。

釀酒人隊今天以8：4擊敗大都會隊，確定奪下國聯中區冠軍，4年內二度封王；紅雀暫居分區第2，在國聯外卡情勢十分樂觀，領先紅人、費城人隊6場勝差，闖進季後賽看來問題不大。

紅雀這波連勝從12日擊敗紅人隊開始，當時戰績72勝69敗，接下來連續4個系列賽都把對手清盤，依序KO大都會、教士、釀酒人、小熊隊，戰績衝到87勝69敗，接下來球季賽最後6戰回到聖路易進行，可望在主場球迷面前搶到國聯外卡門票。

紐約巨人隊曾在1951年打出16連勝，紅雀此役追上這項高難度國聯紀錄，球季賽最後6戰還有機會挑戰小熊1935年21連勝紀錄，這是大聯盟史上9月份最長連勝。

紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）說：「我們喜歡贏球，好球隊板凳深度夠，每個人都可貢獻。」

紅雀16連勝紀錄是印地安人隊在2017年22連勝後，大聯盟球隊近4年最神勇表現，連勝期間出現31支全壘打，後天在主場對釀酒人3連戰首戰，將推出16勝投手韋恩萊特（Adam Wainwright）打頭陣。

大都會 紐約 費城

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