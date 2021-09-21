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MLB／只用5球 勇士羅沙里歐締造完全打擊

體育新聞組／綜合報導
勇士隊左外野手羅沙里歐締造完全打擊紀錄。（路透）
勇士隊左外野手羅沙里歐締造完全打擊紀錄。（路透）

勇士隊左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）技驚四座，19日對巨人隊之戰締造完全打擊紀錄，單場4支安打一共只看了5球；大聯盟官網指出，只用5球達陣，這至少是1990年球季後，近31年最佳紀錄。

勇士作客舊金山，對決大聯盟戰績最佳的巨人隊，羅沙里歐在3連戰最後一戰上演超級個人秀，2局上首打席第1球面對93英里速球揮空，第2球把86英里滑球揮成右外野方向二壘打。

羅沙里歐接下來3次打擊都打第一球，5局上94英里速球打出中右外野方向三壘打，7局上95英里速球掃出右外野，本季第12轟出爐，9局上逮中82英里曲球，形成中外野方向一壘打，高舉右手為自己喝采。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker） 用「壯舉」形容羅沙里歐的表現，他也是本季第4位締造完全打擊紀錄的大聯盟球員，加入隊友弗里曼（Freddie Freeman）、國民隊透納（Trea Turner）、教士隊柯朗沃斯（Jake Cronenworth） 的行列，其中透納已在7月底和薛則（Max Scherzer）被交易到道奇隊。

羅沙里歐幫助勇士3：0獲勝，對巨人3連戰免遭清盤，以77勝70敗穩住分區排名第1，領先費城人隊兩場勝差，他說：「在客場對巨人系列賽真的很難打，這是很讚的一天。」

勇士 費城 道奇

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