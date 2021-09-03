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MLB／洋基柯爾把關…大谷翔平吞3K 全壘打熄火

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平1日在洛杉磯主場被洋基王牌投手柯爾三度三振。（路透）
大谷翔平1日在洛杉磯主場被洋基王牌投手柯爾三度三振。（路透）

天使隊1日在洛杉磯主場打擊不順， 被洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）賞了15次三振，3連戰最後一戰以1：4落敗，大谷翔平對戰3次全部揮空吞K，都是球速98、99英里的速球，無法再對洋基上演全壘打秀。

大谷擔任先發2棒指定打擊，柯爾首局對他投出第1球未硬碰硬，而是83英里彈指曲球；兩人對戰3個打席，柯爾用四縫線速球搭配變速球、彈指曲球、伸卡球，最後決勝球都是速球，讓大谷在首局、3局下、6局下面對98、99、99英里的球速，統統揮空三振。

9局下最後一次打擊，大谷面對洋基「守護神」查普曼（Aroldis Chapman），又是連續兩顆98英里速球，第2球偏內角，打成二壘飛球出局。

天使、洋基結束本季7場交手，天使以4勝3敗占上風，大谷對洋基的打擊表現相當極端，7戰合計25個打數只有4支安打，一共吞下10次三振，被保送兩次，打擊率1成60。

但大谷這4安紀錄都是全壘打，共有16個壘打數，攻下5分打點，對戰7場比賽也為天使跑回6分。

值得一提的是，大谷本季19場登板先發投出8勝1敗、防禦率3，最糟的一戰是在7月1日對戰洋基，只投0.2局失7分，天使打完前8局仍以4：8落後，9局上狂攻7分反以11：8逆轉勝，大谷幸運逃過敗投。

大谷本季42轟紀錄仍是大聯盟所有打者最多，共有5隊至少被他轟出4支全壘打，包括金鶯、老虎、洋基、水手、光芒，其中老虎被打5支最多。

洋基 天使 大谷翔平

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