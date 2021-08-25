MLB／500轟下一位 美媒點名光芒41歲老將克魯茲

克魯茲季中才從雙城轉戰光芒，41歲的他打擊成績不見疲態，本季至今仍敲出26發全壘打，甚至入選生涯第7度的明星賽。 （Getty Images）

老虎隊一哥卡布雷拉（Miguel Cabrera）於22日達成生涯500轟壯舉，為他準名人堂的生涯錦上添花，美媒「USA Today」撰文分析下一位達成此里程碑的球員是誰，並點名光芒強打克魯茲 （Nelson Cruz）。

克魯茲季中才從雙城轉戰光芒，41歲的他打擊成績不見疲態，本季至今仍敲出26發全壘打，甚至入選生涯第7度的明星賽，目前累積443發全壘打，他2月時曾透露自己的身心狀態仍十分理想，沒有理由就此退休，若接下來2個賽季持續有25-30轟的產出，500轟絕對不成問題。

至於38歲的卡諾（Robinson Cano）生涯敲出334轟，不過今年卻因服用禁藥整季禁賽，未來或許有機會達陣3000安（生涯2624），但500轟及名人堂的機會相當渺茫。

另外值得一提的是，洋基 怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）在31歲的年齡已經敲出332轟，若他能保持健康，可以穩定往500轟邁進；洋基、勇士 兩支9連勝的強隊23日正面交鋒，洋基就靠著史坦頓揮出全壘打、單場打進3 分打點的帶領下，以5：1擊敗勇士，不僅終止勇士的9連勝，並且拿下10連勝，而且是自1985年球季奪得11連勝後，第7度拿下10連勝。

另外30歲的楚奧特（Mike Trout，310轟）、30歲的亞瑞納多（Nolan Arenado，260轟）、28歲的哈波（Bryce Harper，255轟），甚至26歲的阿隆索（Pete Alonso，97轟）都是可望逼近的人選。