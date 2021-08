MLB／強襲球讓對方投手濺血抬出場 白襪贏球不開心

美聯中區穩居領先地位的白襪隊,17日在芝加哥 主場迎戰運動家隊,2局下發生所有人都不想看到的事,古德溫(Brian Goodwin)揮出強勁平飛球,直接打中運動家先發投手巴塞特(Chris Bassitt)的右臉頰,他當場倒地被送往醫院,白襪雖以9:0贏球,官網形容這一勝「贏得愁容滿面」。

巴塞特2014年從白襪展開大聯盟生涯,投了6場比賽(5場先發)後,隔年被交易到運動家,本季12勝紀錄暫居美聯榜首,此役挑戰第13勝投不滿兩局發生意外,就連白襪教練、球員都很關心這位「前隊友」的狀況。

Prayers 🙏 for Oakland pitcher Chris Bassitt



This video is not easy to watch. Hope he is OK.



