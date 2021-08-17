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MLB／天體物理女專家 大聯盟玩「魔球」

體育新聞組／綜合報導
奧克蘭運動家隊投手崔維諾。(Getty Images)
奧克蘭運動家隊投手崔維諾。(Getty Images)

現年26歲的舒茲（Samantha Schultz）是大聯盟奧克蘭運動家隊分析師，她以天體物理學專才和對棒球熱情，與「魔球」故事人物一起工作，協助投手找回球感。

大學時被主修「天體物理學」的複雜數學所苦，舒茲曾打電話回家訴苦，吵著要轉向棒球領域。她的媽媽嚇了一跳，「愛科學的女孩怎會決定不念博士了呢？」

舒茲的媽媽對她分析，光從姓名就能得知棒球界98%的女性從事行銷或類似的工作，而非棒球實際運作。但舒茲花了4年辦到了。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）報導，舊金山巨人隊是舒茲的棒球初戀，而且她獨鍾投手，認為投手具主導地位。在她眼中，「投球是一種藝術」。

舒茲在加州聖瑪麗學院（Saint Mary's College of California）主修天體物理學、副修數學，曾義務擔任棒球校隊專業記分員等工作。畢業後她前往紐約哥倫比亞大學攻讀體育管理研究所。

此後與棒球隊合作的機會一個又一個來敲她的門。她曾獲MLB獎學金、在紐約大都會隊實習、為辛辛那提紅人隊擔任隨行分析師，成為MLB教練組第一位穿上制服的女性。此紀錄比去年巨人隊聘任29歲納肯（Alyssa Nakken）擔任大聯盟史上首位穿上制服的正職女教練還早了幾年。

包括坦帕灣光芒和聖地牙哥教士也都對舒茲招手、給予工作機會。

舒茲效力聖地牙哥教士隊時，她見到奧克蘭運動家高層，包括電影「魔球」（Moneyball）傳奇人物比恩（Billy Beane）。當時，運動家「投手分析師」剛好出缺。

面試時，被問及「為何從物理轉向棒球？」舒茲不免提及高中讀過「魔球」的影響。兩天之後，她收到聘書。

懂得數字又懂得溝通的舒茲，這一年來協助替補投手崔維諾（Lou Trivino）找回對切球（cut fastball）的球感。舒茲要崔維諾做一個簡單任務，朝著他手套側邊，丟出少2到3英寸角度的球。舒茲會在iPad上監控球的移動，以簡單好或壞評等做紀錄。

球隊經營看重每位成員的獨特優勢和專業知識。天體物理學的背景被證明深具吸引力。每個面試過她的球隊都想藉由她的所學所長，協助球員自我超越。

舒茲期望她的職涯發展和故事能「啟發棒球界的少數族群，不只是女性和學物理的人，而且是對棒球有熱情的任何人。」

工作 分析師 加州

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