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MLB／戴維斯髖傷退休 金鶯送走「肥貓」

體育新聞組／綜合報導
戴維斯宣布退休。（美聯社）
戴維斯宣布退休。（美聯社）

巴爾的摩金鶯隊35歲一壘手戴維斯（Chris Davis）12日發表聲明，在打拚13個賽季後宣告退休

在聲明中，戴維斯直指髖部受傷是影響他作出退役決定的關鍵。他特別感謝金鶯隊球迷，是「我將永遠珍惜的許多回憶」。

據《The Athletic》康諾里（Dan Connolly）報導，戴維斯的髖部傷勢比想像來得嚴重。

戴維斯備受詬病的7年1.61億元合約還剩一年，不過他不會放棄他最後的薪資。他與金鶯隊重新談判一項協議，這筆錢將分數年提撥。

在戴維斯退休後，金鶯隊下個賽季有更充裕空間爭取好手。隨著球員重組，金鶯隊2022年的薪資總額將大減。

戴維斯在菜鳥球季就打出不凡表現，在德州遊騎兵隊的317場出戰中打出17支全壘打。他在2011年球季中被交易至金鶯隊，之後展開職涯的黃金時期；在巴爾的摩的第一個完整賽季中，戴維斯打擊三圍為0.270/.326/.501，擊出33支全壘打。

2013年戴維斯大放異采，打擊三圍達0.286/.370/.634，全壘打數是全聯盟最多的53支，並有138個打點（RBI）。這樣的表現讓他名列美聯MVP候選人前三位。他2014年表現不佳，但2015年再度反彈，打出47支全壘打，再次競爭MVP。

戴維斯在當年休賽期以7年1.61億元合約留在金鶯隊。情況自此開始走下坡，「戴維斯合約」變成一個嘲諷代名詞，他之後也承認。

退休 重組 德州

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