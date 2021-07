MLB／快腿大谷滾地球跑成安打 網：他體內住鈴木一朗？

天使 18日客場面對水手,雖然終場以4:7落敗,日籍球星大谷翔平 仍表現出色,單場3打數2安打附帶一支全壘打,其中還靠著過人的快腿將一壘方向滾地球跑成內野安打,讓網友大讚:「他體內住著鈴木一朗 嗎。」

大谷翔平7局面對水手左投查勾伊斯(JT Chargois)時,瞄準第一顆好球帶內的曲球,勉強敲出一壘方向的強勁滾地球,但他不但沒有因此慢跑,反而全力衝刺,結果比一壘手法蘭斯(Ty France)的補防來得快,硬生生跑成一支內野安打。

天使隊主播也無法相信自己的眼睛,據大聯盟數據庫顯示,大谷翔平衝刺到一壘的速度來到每秒30英尺(9.14公尺),實屬聯盟頂級跑者等級,也讓網友嘖嘖稱奇的說:「他的體內還住著日本傳奇球星鈴木一朗」。

Shohei Ohtani hit a ground ball to the first baseman and beat it out for an infield single.



His sprint speed was 30.0 ft/sec, which is elite! pic.twitter.com/424G2Bj295