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MLB／快腿大谷滾地球跑成安打 網：他體內住鈴木一朗？

編譯中心／綜合報導
大谷翔平表現出色，單場3打數2安打附帶一支全壘打，其中還靠著過人的快腿將一壘方向滾地球跑成內野安打。（路透）
大谷翔平表現出色，單場3打數2安打附帶一支全壘打，其中還靠著過人的快腿將一壘方向滾地球跑成內野安打。（路透）

天使18日客場面對水手，雖然終場以4：7落敗，日籍球星大谷翔平仍表現出色，單場3打數2安打附帶一支全壘打，其中還靠著過人的快腿將一壘方向滾地球跑成內野安打，讓網友大讚：「他體內住著鈴木一朗嗎。」

大谷翔平7局面對水手左投查勾伊斯（JT Chargois）時，瞄準第一顆好球帶內的曲球，勉強敲出一壘方向的強勁滾地球，但他不但沒有因此慢跑，反而全力衝刺，結果比一壘手法蘭斯（Ty France）的補防來得快，硬生生跑成一支內野安打。

天使隊主播也無法相信自己的眼睛，據大聯盟數據庫顯示，大谷翔平衝刺到一壘的速度來到每秒30英尺（9.14公尺），實屬聯盟頂級跑者等級，也讓網友嘖嘖稱奇的說：「他的體內還住著日本傳奇球星鈴木一朗」。

大谷翔平 天使 鈴木一朗

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