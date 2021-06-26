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MLB／諾拉投出連10次三振 追平席佛高懸51年紀錄

體育新聞組╱綜合報導
諾拉在花旗球場投出追平MLB紀錄的連續10次三振。（路透）
諾拉在花旗球場投出追平MLB紀錄的連續10次三振。（路透）

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）25日在客場挑戰紐約大都會隊時，追平高懸51年的紀錄，投出連續10次三振。

影音來源：YouTube

之前的紀錄正是由大都會傳奇投手席佛（Tom Seaver）於1970年4月22日在當時還稱為謝亞球場（Shea Stadium）的花旗球場（Citi Field）現址，對陣教士隊時創下。

巧的是：花旗球場在2019年為感念席佛，將地址改為席佛路41號（41 Seaver Way）

諾拉在第一局雖讓大都會隊前兩名打者上壘，但之後連續讓康佛托（Michael Conforto）和阿隆索（Pete Alonso）揮棒落空，然後在給史密斯（Dominic Smith）兩好球之後，以一顆沉球讓他站著被三振。

諾拉在第二局繼續利用沉球、變化球和曲球連續三振對手。第三局也一樣，包括麥尼爾（Jeff McNeil）揮空沉球和林多（Francisco Lindor）揮空曲球。

當時諾拉已成MLB史上第10位單場連續三振9名打者的投手，只需再三振康佛托一次就能追平席佛的紀錄。

諾拉先投出一顆未獲主審青睞的變化球，之後康佛托連續將快速球和曲球打出界外，球數以兩好一壞落後。接下來諾拉投出一顆曲球，未進好球帶。最後他投出一顆完美變化球，康佛托揮棒落空，超過半世紀的紀錄再度出現。

大都會 紐約 費城

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