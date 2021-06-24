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MLB／大谷翔平主動「寬衣解帶」萌樣被讚超可愛

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平主動「寬衣解帶」。(路透)
大谷翔平主動「寬衣解帶」。(路透)

大聯盟近日嚴抓投手使用外部物質，23日先發登板的大谷翔平也不例外，一場比賽被檢查兩次，但他都以微笑面對，還主動「寬衣解帶」，讓媒體直呼：「可愛。」

大谷翔平此役在2局上投完後，第一次被檢查是否使用外部物質，看到裁判上前就遞出手套、脫下帽子，還主動將手放在腰部，似乎在詢問是否要檢查皮帶？隨後也鬆開皮帶讓裁判檢查。

接下來4局上投完後，大谷翔平也再次接受檢查，同樣安全過關，全程也以笑容面對。

大谷翔平這樣的反應讓，美職專欄作家卡拉比斯（Jared Carrabis）直讚：「一個能夠投到100哩而且全壘打一度領先聯盟的人，應該很可怕，但他卻是聯盟最可愛的球員。」

也有球迷稱讚大谷翔平的態度為之後受檢投手做了好示範，更有球迷開玩笑說，「他們應該要檢查這傢伙是不是人類才對吧，他投球跟打擊都太棒了。」

大谷翔平對巨人隊繳出6局失1分的好投，三振更多達9次，然而打線在前9局也僅得1分，最終由巨人隊在13局延長賽以9：3獲勝，大谷怪不得別人，自己3打數也未敲安。

「天氣太熱了。」大谷翔平賽後表示：「但我還是想辦法投到6局，如果能夠減少一點用球數就好。」

大谷投了105球不僅是本季新高，也是生涯次多，上一次破百是2018年5月21日對光芒隊的110球，總教練麥登（Joe Maddon）表示：「他全力以赴、使力投球，又是一場精彩的表現，也給了我們贏球機會。」

大谷雖然只丟1分，但天使打線也僅打回1分，雙方1：1進入延長賽，取消指定打擊、人手不足的天使隊在12局又遇到捕手鈴木清傷退的危機，最終在13局上丟掉7分，未能拿下勝利。

大谷翔平對巨人隊繳出6局失1分的好投。(路透)
大谷翔平對巨人隊繳出6局失1分的好投。(路透)

大谷翔平 天使

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