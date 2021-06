MLB／大谷翔平主動「寬衣解帶」萌樣被讚超可愛

大聯盟近日嚴抓投手使用外部物質,23日先發登板的大谷翔平 也不例外,一場比賽被檢查兩次,但他都以微笑面對,還主動「寬衣解帶」,讓媒體直呼:「可愛。」

大谷翔平此役在2局上投完後,第一次被檢查是否使用外部物質,看到裁判上前就遞出手套、脫下帽子,還主動將手放在腰部,似乎在詢問是否要檢查皮帶?隨後也鬆開皮帶讓裁判檢查。

接下來4局上投完後,大谷翔平也再次接受檢查,同樣安全過關,全程也以笑容面對。

Of course this is how Shohei Ohtani’s substance check goes.



Smile. Laugh. Thank them.



pic.twitter.com/qGnQJcAF4o