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MLB／除非來紐約 賈吉拒比全壘打大賽

體育新聞組／綜合報導
賈吉已表態不打全壘打大賽。（美聯社）
賈吉已表態不打全壘打大賽。（美聯社）

大谷翔平成為今年第一位確認參加全壘打大賽的球員，等待對手出爐中，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）已表態不打，想要看到他再戰全壘打大賽，他說前提是「在紐約打」。

賈吉為2017年全壘打大賽冠軍，但由於該年比賽後，他的肩膀傷勢惡化，也使得他此後再戰全壘打大賽的興趣缺缺，2018年時就曾表明，全壘打大賽對他來說是一生體驗過一次就好了。

大谷翔平宣布參賽，紐約媒體也問到賈吉的意願，而他回答：「老實說，我甚至沒有考慮過，我現在完全沒有興趣參加，除非明星賽在紐約舉辦。」今年明星賽將於洛磯的庫爾斯球場登場。

紐約前一次舉辦明星賽為2013年的大都會花旗球場，洋基前一次作東則是2008年，當時為舊洋基球場的最後一年。

洋基陣中還有一位曾在全壘打大賽奪冠的球員，就是2016年冠軍「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），日本媒體也向大谷翔平提到，史丹頓曾表示若大谷翔平參賽，他就有意願要打全壘打大賽。

大谷翔平對此回應，史丹頓是很優秀的打者，自己也對他參加全壘打大賽的表現印象深刻，「如果可以和他對戰，會是很大的榮耀，我還沒有機會近距離看他的打擊練習，我也很期待有這樣的機會。」

紐約 洋基 大都會

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