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MLB／「世界的大谷」 對手讚：他根本是創建出來的球員

記者陳宛晶／綜合報導
天使隊「二刀流」投手大谷翔平，打擊成績也讓業界驚艷。（美聯社）
天使隊「二刀流」投手大谷翔平，打擊成績也讓業界驚艷。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平的全能身手，本季已經得到太多來自業界的好評，運動家投手巴塞特（Chris Bassitt）也對他豎起大拇指，「人們看著他，意識到他有多棒，但從棒球的角度來說，他們對此無解。」更大讚他是「世界級的打者」。

天使今天以6：5擊敗運動家隊，避免3連戰遭到橫掃，大谷在這波系列賽先發2場、替補出賽1場，他在昨役4打數敲出2安打，分別是二壘打、三壘打，尤其敲出三壘打的打席，讓巴塞特印象深刻。

「如果他能保持健康，他會是世界級的打者，他是極少數的即便猜錯球路、依然可以痛擊你的那種打者，看他昨天的最後1個打席就知道，他所做到的事以及正在做的事，真的超乎想像。」巴塞特預測，大谷翔平今年將領跑年度MVP之爭，也將打出歷史性的數據。

運動家一壘手歐森（Matt Olson）也讚大谷的表現「太瘋狂」，他說：「我們有開過玩笑，他根本是創建出來的球員，能投到100哩、還能打全壘打，還有不可思議的速度，他全部都能辦到。」

兩隊將在周末再次碰頭，歐森期望這次有機會對上「投手大谷」，他生涯對戰6打數沒有安打、吞下5K，「能夠再次對上他，會是一件很有趣的事。」

天使

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