MLB／沒有三十三不上舊金山 巨人老將回春發光

巨人明星捕手波西今年已經34歲了。(路透資料照片)

目前例行賽進行將近四分之一，要說表現最令人感到驚奇的球隊絕對是巨人無疑。以他們季前預測勝率甚至難過五成的陣容，能打出現在不僅暫居西區第一而且是國聯第一的亮眼成績，實在不得不讓人刮目相看。

巨人最令人印象深刻的無疑是那句不知哪位天才球迷想出的「沒有三十三，不上舊金山 」金句。也確實從上世紀末開始，巨人在建構打線上就一直信奉「家有一老，如有一寶」的鐵則。他們在2006年的打線平均年齡（Bat Age）一度接近34歲，陣中包括邦斯（Barry Bonds）在內有多達四名主力超過39歲。而巨人直到2009年開始年輕化，戰績才開始扶搖直上，隔年就拿下睽違五十多年的總冠軍，之後還開創連續三次複數年必奪冠的輝煌傳統。

不知是迴光返照還是古人所說的「老驥伏櫪，志在千里」，今年巨人老將竟不約而同回春打出不俗的成績。其中領頭的是34歲明星捕手波西（Buster Posey）。

去年受疫情 影響大聯盟到7月底才開打，事後看來不出賽休養一整年對波西而言確實是最好的選擇。今年甫一開季波西就銳不可擋在開幕賽及第二戰都轟出全壘打，他在4月份打出驚人的.361/.418/.705三圍外加6發全壘打，進入5月仍火力不減。目前波西的OPS高達1.131，而且他本季出賽25場都是以捕手之姿上陣，目前WAR更高居全大聯盟捕手之冠。

與波西一同為巨人效力十多年的兩位老臣，年屆33的一壘手貝爾特（Brandon Belt）與34歲游擊手克勞佛（Brandon Crawford）也都表現異常出色。巧的是這兩位「布蘭登」都跟波西一樣在前年陷入生涯最大低潮，但也都在球員生涯末期找回年輕的身手。

貝爾特去年打擊三圍.309/.425/.591全創下生涯新高，是巨人戰到最後仍能一拼季後賽的最大功臣，目前他的OPS .855也還能排在國聯一壘手第三名。前年OPS掉到只有.654的克勞佛同樣是在上一季回升（OPS .792），今年再接再厲打到.857。再加上傑出的守備，克勞佛目前WAR也暫居國聯游擊手第二。

有了老將的齊心協力，加上經過大幅翻新後先發投手陣容穩定的表現（防禦率2.79暫居全聯盟第二），以及一點點的運氣（道奇 教士同為傷兵所困），巨人才能超越兩大強敵站上分區第一。（取材自UDN聯合新聞網）