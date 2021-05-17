我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

MLB／沒有三十三不上舊金山 巨人老將回春發光

tyruschen
巨人明星捕手波西今年已經34歲了。(路透資料照片)
巨人明星捕手波西今年已經34歲了。(路透資料照片)

目前例行賽進行將近四分之一，要說表現最令人感到驚奇的球隊絕對是巨人無疑。以他們季前預測勝率甚至難過五成的陣容，能打出現在不僅暫居西區第一而且是國聯第一的亮眼成績，實在不得不讓人刮目相看。

巨人最令人印象深刻的無疑是那句不知哪位天才球迷想出的「沒有三十三，不上舊金山」金句。也確實從上世紀末開始，巨人在建構打線上就一直信奉「家有一老，如有一寶」的鐵則。他們在2006年的打線平均年齡（Bat Age）一度接近34歲，陣中包括邦斯（Barry Bonds）在內有多達四名主力超過39歲。而巨人直到2009年開始年輕化，戰績才開始扶搖直上，隔年就拿下睽違五十多年的總冠軍，之後還開創連續三次複數年必奪冠的輝煌傳統。

不知是迴光返照還是古人所說的「老驥伏櫪，志在千里」，今年巨人老將竟不約而同回春打出不俗的成績。其中領頭的是34歲明星捕手波西（Buster Posey）。

去年受疫情影響大聯盟到7月底才開打，事後看來不出賽休養一整年對波西而言確實是最好的選擇。今年甫一開季波西就銳不可擋在開幕賽及第二戰都轟出全壘打，他在4月份打出驚人的.361/.418/.705三圍外加6發全壘打，進入5月仍火力不減。目前波西的OPS高達1.131，而且他本季出賽25場都是以捕手之姿上陣，目前WAR更高居全大聯盟捕手之冠。

與波西一同為巨人效力十多年的兩位老臣，年屆33的一壘手貝爾特（Brandon Belt）與34歲游擊手克勞佛（Brandon Crawford）也都表現異常出色。巧的是這兩位「布蘭登」都跟波西一樣在前年陷入生涯最大低潮，但也都在球員生涯末期找回年輕的身手。

貝爾特去年打擊三圍.309/.425/.591全創下生涯新高，是巨人戰到最後仍能一拼季後賽的最大功臣，目前他的OPS .855也還能排在國聯一壘手第三名。前年OPS掉到只有.654的克勞佛同樣是在上一季回升（OPS .792），今年再接再厲打到.857。再加上傑出的守備，克勞佛目前WAR也暫居國聯游擊手第二。

有了老將的齊心協力，加上經過大幅翻新後先發投手陣容穩定的表現（防禦率2.79暫居全聯盟第二），以及一點點的運氣（道奇教士同為傷兵所困），巨人才能超越兩大強敵站上分區第一。（取材自UDN聯合新聞網）

疫情 道奇 舊金山

上一則

場邊人語／五指難關 望眼欲穿

下一則

NBA／哈里斯隱身三巨頭星光下 打出身價撐起籃網半邊天

延伸閱讀

MLB／普荷斯傳簽約道奇 傳奇生涯還有續篇

MLB／普荷斯傳簽約道奇 傳奇生涯還有續篇
MLB／大谷「姿勢彆扭」開轟 聯盟嘆：他不是人

MLB／大谷「姿勢彆扭」開轟 聯盟嘆：他不是人
MLB／真的在「偷」暗號 馬林魚重砲被鏡頭拍個正著

MLB／真的在「偷」暗號 馬林魚重砲被鏡頭拍個正著
MLB／卡諾禁藥案後何去何從？恐只剩「釋出」這條路

MLB／卡諾禁藥案後何去何從？恐只剩「釋出」這條路

熱門新聞

布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40
莎芭蓮卡。美聯社

網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍杯

2021-05-11 07:26
勇士隊當家球星柯瑞（左）與拓荒者麥凱倫（右）。（歐新社）

NBA／麥凱倫評柯瑞：那技術「騙人的吧」根本教壞小孩

2021-05-13 08:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞