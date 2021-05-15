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MLB／染疫復出一樣猛 釀酒人柏恩斯58K無保送創紀錄

體育新聞組╱綜合報導
釀酒人隊投手柏恩斯歸隊就寫下新紀錄。 （路透）
釀酒人隊投手柏恩斯歸隊就寫下新紀錄。 （路透）

釀酒人隊投手柏恩斯（Corbin Burnes）從疫情中康復歸隊，13日登板先發，在投出本季第一次保送前，送出了58次三振，創下大聯盟自1893年以來的紀錄，不過球隊卻以0：2輸給紅雀隊。

柏恩斯日前因感染新冠肺炎，被放進傷兵名單2周，13日歸隊先發，面對紅雀隊投5局有9次三振，失1分吞敗，不過直到5局投出第9次三振後，才對艾德曼（Tommy Edman）投出4顆壞球，中斷開季無四壞保送紀錄。

加上前5場先發的49次三振，柏恩斯開季58次三振0保送紀錄，打破2017年道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen）的51次無保送紀錄。

就算不限制開季，柏恩斯單季58次三振無保送紀錄，也是大聯盟新高，超越2002年「血襪」席林（Curt Schilling）的56次三振0保送，然而洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）56次三振無保送仍在2021年持續中，下一場出賽有機會超車。

在自家主場締造紀錄，球迷全部站起來給予掌聲，柏恩斯說：「當一整座球場都為你加油時，一定會起雞皮疙瘩，這是很酷的時刻，尤其在主場，我一開賽就進入狀況，想辦法保持下去，要持續地保持專注。」

柏恩斯的防禦率是1.57，每九局三振數是15.2位居聯盟第一（20局投球以上者），不過戰績卻是2勝3敗，原因跟今天相同，打線得分能力太低，團隊打擊率2成13排名聯盟倒數第三，135分打點倒數第七。

疫情 道奇 洋基

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