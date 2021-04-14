MLB／張育成暴傳 印地安人教頭：繳學費

台將張育成對戰白襪隊，擔任印地安人隊先發一壘手，打擊上有一安表現，但9局下發生再見失誤讓印地安人惜敗。 （路透）

台灣 旅美好手張育成本季分擔印地安人隊一壘守備任務，今年首次失誤來得不是時候，在9局下傳球直擊跑者頭盔，形成再見失誤，印地安人以3：4不敵白襪隊。

張育成在小聯盟時期不曾守過一壘，升上大聯盟後也以鎮守三壘、游擊居多，他在春訓火燙的打擊手感，讓教練團決心幫他找守備位置、製造更多出賽機會，除了擔任工具人外，也設定為面對先發左投時的一壘手。

白襪此役推出左投凱柯先發，右打的張育成擔任先發一壘手，2打數敲出1支安打，第6局選到保送，為印地安人跑回追平分，但對戰局帶來更直接影響的是守備。

9局下、3：3平手，白襪攻占一二壘有人、一人出局，威廉 斯打向一壘，張育成接球後傳二壘，不偏不倚打中跑者頭盔而傳偏，讓白襪跑回再見分，張育成被記失誤，白襪教頭拉魯沙贏球後直呼「走運」。

張育成在一壘的守備經驗較少，還處於「繳學費」階段，印地安人總教練法蘭柯納坦承，他當下更希望張育成先穩穩抓下一壘的出局數，但仍從中看到正面訊息，「我很開心他不畏懼傳二壘，但這次經驗也給我們有個機會明天找他聊聊，告訴他這可能不是正確的時機。」

效力西武獅隊的旅日台將吳念庭，則是擔任先發第5棒、一壘手，4打數敲出1安打，第2局敲安上壘、跑回西武第1分，西武終場以2：3不敵火腿隊。