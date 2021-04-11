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MLB／張育成合力再見雙殺 印地安人橫掃老虎

中央社／紐約11日專電
25歲的台灣棒球好手張育成。中央社
25歲的台灣棒球好手張育成。中央社

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊關鍵時刻打擊發揮，今天5比2擊敗底特律老虎隊，3連戰橫掃。效力印地安人的張育成替補上陣，1打數遭三振，鎮守一壘合力完成再見雙殺。

此役戰況膠著，8局下，3比2領先的印地安人無人出局攻占二、三壘。強棒雷耶斯（Franmil Reyes）把握機會，擊出穿越一、二壘間防線的強勁滾地安打，加上對手暴傳失誤，印地安人一口氣添得2分。老虎隨後換上左投蘇鐸（Gregory Soto）企圖止血。

印地安人後兩棒分別獲四壞保送、三振出局，教練團此時換下左打的先發一壘手包爾斯（Jake Bauers），將得點圈有人打擊機會交給張育成。

張育成陷入2好0壞球數絕對落後，隨後發揮選球眼，放掉兩顆偏低滑球。蘇鐸隨後暴投，印地安人跑者進占二、三壘，但張育成最後在滿球數情況下被一顆偏低滑球吊中，揮空遭三振，未能替球隊多添保險分。

印地安人9局上派出火球男克拉塞（Emmanuel Clase）關門，老虎打者馬薩拉（Nomar Mazara）在一人出局，一、二壘有人時擊出內野滾地球，張育成和二壘手耶南德茲（Cesar Hernandez）、游擊手西門內斯（Andres Gimenez）合力完成雙殺，結束比賽。

印地安人主場橫掃老虎，拉出4連勝，開季戰績5勝3敗，在明尼蘇達雙城今天吞敗後躍居美國聯盟中區榜首。

對老虎3連戰中，張育成出賽2場，4打數敲出一支二壘安打，得2分，遭三振2次，獲1次四壞保送。

25歲的張育成以鎮守游擊起家，本季改練一壘，開季以來守備表現穩健，打擊率2成14，與張育成輪流上陣的包爾斯則不到1成。

印地安人23歲左投艾倫（Logan Allen）此役先發5 局，送出5次三振，被敲2支安打，失一分。在4任後援投手守成下，艾倫2019年7月底隨包爾（Trevor Bauer）交易案加盟印地安人以來首勝入袋。

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