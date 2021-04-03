影／太空人作弊留汙點 開幕戰萬人狂噓亞土維 場面震撼

等了超過一年才能進場，運動家球迷當不放過狂噓太空人的機會。（美聯社）

由於新冠病毒疫情 影響，去年大聯盟例行賽未開放觀眾入場，日前太空 人作客運動家的開幕戰上，球迷沒有放過這大好機會，全場湧進了1萬436人投以熱烈「噓聲」，而當賽前介紹太空人先發打序時，主將亞土維(Jose Altuve)更是遭到現場球迷狂噓伺候，場面超級震撼。

太空人去年初爆發作弊事件，而當時吹哨者正是運動家投手費爾斯（Mike Fiers），種種因果也讓兩隊從此結下樑子，而經過一個球季等待，運動家球迷終於迎來報仇機會，紛紛為太空人獻上噓聲，有球迷更是以敲擊垃圾桶方式，諷刺太空人的作弊事件。

A's fans letting Altuve hear it 👎 pic.twitter.com/3pmef4G9Pe — A's on NBCS (@NBCSAthletics) April 2, 2021

儘管運動家有著自家球迷力挺，但太空人打線狂掃9安攻下8分，加上先發投手葛蘭基（Zack Greinke）繳出6局無失分好投，終場太空人以8：1擊敗運動家，討回了一些顏面，同時這一勝也是太空人開幕戰9連勝，追平水手與紅人兩隊所保持的自現代棒球年代後的最佳紀錄。