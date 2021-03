MLB／5局丟5分 包爾：我隨便投 水手嗆：我們也閉眼打

擁有道奇 隊新同學、新科塞揚得主、棒球科學家、Youtuber等多種不同頭銜的包爾(Trevor Bauer),日前在對戰水手的熱身賽中投不到5局就狂失5分,然而他在賽後輕浮表示自己只是隨便投投,據《西雅圖 時報》報導,此舉也讓水手隊總教練瑟維斯(Scott Servais)罕見動怒,嗆「我們也閉一隻眼在打!」

Scott Servais with some unprompted thoughts about the comments from Trevor Bauer after his start last. pic.twitter.com/JQS5xjJ8CU