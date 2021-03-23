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MLB／薛則vs.狄葛隆 開幕戰上演塞揚對決

體育新聞組／綜合報導
薛則（圖）擔任國民隊開幕戰先發，將與大都會狄葛隆上演塞揚對決。（美聯社）
薛則（圖）擔任國民隊開幕戰先發，將與大都會狄葛隆上演塞揚對決。（美聯社）

毫無意外地，國民隊宣布將由王牌薛則（Max Scherzer）擔任2021年的開幕戰先發，這也是他在到華盛頓的7個賽季中第6度榮膺此重任；在3月31日舉行的開幕戰將由國民對戰大都會，更是薛則碰頭狄葛隆（Jacob deGrom）的超級塞揚對決。

36歲的薛則在21日對陣大都會的熱身賽中將用球數推升到90球，剛好對上的先發投手也正是他們的開幕戰先發狄葛隆，可謂開幕賽的前哨戰。薛則投了5局被敲6支安打失4分，送出1次保送和6次三振，包括2支全壘打，就帳面上來看不盡理想，但國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，他在今年春訓投得比較「省力」。

春訓期間薛則在13.2局中送出20次三振，被敲9支安打失6分，每局被上壘率(WHIP)0.88、被打擊率.180，預計距離開季還有最後一場的先發機會。他在2020賽季取得5勝4敗，防禦率3.74的成績，也是第11個五成以上勝率賽季，在過去13年對上大都會的23場先發中，他繳出12勝5敗，防禦率2.70的優秀成績。

大都會狄葛隆表示：「我很享受與Max對戰，我們都熱愛競爭，雙方在球場上拚盡全力，誰狀況比較好就有機會拿下勝利。」

與薛則相同（2016、17），狄葛隆也是2屆國聯塞揚得主（2018、19），而前者在老虎隊時期（2013）另外拿下過美聯塞揚獎，兩人可謂「塞揚中的塞揚」。

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