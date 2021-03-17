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MLB／研究「巨怪」拍照 王建民開攝影展 作品獲讚

記者蘇志畬／台北17日電
曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自然之美鏡頭下的視界。(記者曾吉松／攝影)
曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自然之美鏡頭下的視界。(記者曾吉松／攝影)

未來稱呼王建民除了投手、教練、「台灣之光」外，還可以多一個「新銳攝影師」稱號，不過他靦腆的笑了一下說：「聽起來滿奇怪的。」

從鏡頭前被拍的人，變成鏡頭後按快門的手，前旅美投手王建民的「Wang's Life 王建民攝影展」將在3月27日開展，陸續於台南、台北兩地舉行，要把自己的作品攤在球迷面前，王建民的心情「既期待又怕受傷害」。

建仔從拍過的幾千張照片中，花了1、2個月精選，分為台灣風光、旅美生涯兩大類，分別在台南林百貨、台北Olympus Plaza Taipei展出，展期至4月25日為止。

王建民旅美時期與攝影記者朝夕相處，時不時會借相機來拍照，進而產生興趣，他說：「我也沒有準備，買了相機就問那些大哥怎麼去拍，抓比例、角度，不買的話，就不會學。」

當初幫忙王建民踏入攝影的記者，其中一人今天也來到現場，看到建仔的作品大讚，「真的很不錯，看得出來是有認真、用心在拍。」

王建民的的第一台相機是Canon 50D，接下來陸續添購器材，手中已有5、6台相機，最貴的是單機身就要台幣20萬元的Leica M10，不過王建民笑說：「手機拍也滿方便的，帶一堆東西有時候也滿重的。」

建仔也會去研究知名攝影師、報紙上體育攝影的照片是如何拍出，讓自已進步，其中包括同是退休後開始拍照的大聯盟名人堂球星「巨怪」強森（Randy Johnson），王建民說：「有稍微研究他的照片，他是拍搖滾樂團，拍得滿不錯的。」

記者會中展示的6張照片裡，王建民表示，最有回憶的小朋友沐浴在夕陽中的照片，「當時在美國比賽，比較少陪孩子出去，那天他們玩到不想回家，還說太陽不要下山」。

攝影展的照片包括台南鹽田、佛羅里達聖奧古斯汀、紐約街景等不同風光，曾為了拍南化二寮的日出，王建民凌晨4點就去等待好時機，「自己喜歡到處拍照，看到好看的就想要把它拍下來。」

曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自...
曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自然之美鏡頭下的視界。(記者曾吉松／攝影)
曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自...
曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自然之美鏡頭下的視界。(記者曾吉松／攝影)

王建民 攝影 台灣

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