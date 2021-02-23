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MLB／不考慮引退…克蕭3年約屆滿 想續留道奇

體育新聞組／綜合報導
克蕭合約期滿後想續留道奇。（路透）
克蕭合約期滿後想續留道奇。（路透）

道奇隊備戰2021新球季，4月1日開幕戰將在客場對決洛磯隊，踏出衛冕世界大賽的第一步；道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）邁入3年9300萬元合約最後一年，開季前將滿33歲，不但沒有高掛球鞋的想法，明年還想續留老東家打拚。

克蕭2008年5月26日登上道奇大聯盟，過去13季投出175勝，現役投手排名第4，拿過3座國聯塞揚獎、1次MVP，生涯歷經10次季後賽，去年終於抱回首座世界大賽冠軍。

美國媒體都用「未來名人堂投手」形容克蕭，這位強力左投從2015年起，連續7年薪資超過3000萬元，生涯賺進2億2670萬元，他說：「我才32歲，依然很愛棒球、身體也很健康，還要投好幾年，完全沒有引退的想法。」

道奇近兩周前以3年1.02億元簽下包爾（Trevor Bauer），加上克蕭、普萊斯（David Price），成為史上第9支擁有3名塞揚獎投手的球隊，唯一目標就是世界大賽2連霸。

對於引退說法，克蕭表示「我感覺自己體內還有燃料，不會考慮引退。」從2006年選秀第7順位被道奇相中後，他便不曾披上其他隊的球衣；而關於未來的選擇，克蕭表示每年年底都在進行評估，其中的考量因素包括家庭、個人、球隊。

雖然之前曾表示不確定自己會不會終生都為道奇效力，但克蕭對道奇表達感謝：「我喜歡在這裡，我愛道奇隊，我愛這個球團的一切。」

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