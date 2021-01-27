MLB名人堂 7年來首度全軍覆沒 席林只剩最後一年資格

席林拚名人堂還有最後一年候選資格。（歐新社資料照片）

美國 棒球作家協會（BBWAA）26日在MLB官網上宣布，入圍2021年名人堂的25名候選球員中，沒有任何一位得票數達到75%門檻。排名最高的投手席林（Curt Schilling）得票率為71.1%。

這是BBWAA自2013年後首度沒有選出任何名人堂球員，也是1960年來第一次、1936年名人堂創立以來第7次。名人堂球員由BBWAA以及4個小組委員會組成的資深委員會（VC）票選。

由於新冠疫情 影響，2020年次名人堂引介儀式確定將於7月25日在紐約州 古柏鎮（Cooperstown）舉行。而時代委員會（Era Committee）也因疫情將選舉順延至明年冬天，因此2021年也未選出任何球員。

2020年入列名人堂的球員基特（Derek Jeter）和沃克（Larry Walker），以及現代棒球時代委員會（Modern Baseball Era committee）選出的西蒙斯（Ted Simmons）和已故的米勒（Marvin Miller）將於7月25日當天分獲個別引介。

入職日定於7月25日在紐約州庫珀斯敦。

今年落選的席林生涯出戰3261場，拿下216勝、投出3116個三振出局數，投手防禦率（ERA）3.46 ERA和4.38三振保守率，在19場季後賽先發獲得11勝2負的戰績和2.23 ERA。在帳面數字上已是名人堂等級，但他在社交媒體上偏激的貼文立場影響了他的得票。他在BBWAA選票上還有最後一年候選資格。

其他也進入第9年候選資格的球員，邦茲（Barry Bonds)和克萊門斯（Roger Clemens）仍受使用禁藥（PED）的影響，得票數遲滯不前；而最新的家暴指控也影響維茲奎爾（Omar Vizquel）的得票。

這是BBWAA第9次沒有選出任何名人堂球員。除了2013年外還發生在1945、1950、1958、1960、1965、1971和1996年。

無論是BBWAA或其他小組委員會，前6次未達得票門檻的年份分別是：1940、1941、1943、1950、1958和1960年，其中1940、1941和1943年沒有舉行選舉。