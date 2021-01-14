MLB／大聯盟迎球迷進場 無須健康證明

MLB聯盟有條件開放球迷進場，但無需檢測報告。（歐新社）

先前曾傳出大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）已通知各隊做好即將在2月展開的春訓準備，並計畫打滿162場例行賽，而根據「洛杉磯 時報」報導，聯盟發給球隊的備忘錄中，制定了對球迷進場的最低要求及規範。

備忘錄提到，新賽季球迷的入場方式與2020季後賽類似，除了飲食之外必須全程戴上口罩，也要保持社交距離，而聯盟並不會要求進場球迷出示新冠病毒檢測陰性或接種疫苗 注射的證明。

在美國新冠病毒日益嚴峻下，聯盟也解釋為何進場球迷不須出示健康聲明，「以目前的快篩來進行這種大規模檢驗是不切實際的，而且在比賽前幾天檢驗結果作用有限，」，聯盟指出，目前新冠疫苗仍對於生產及分配充滿不確定性，「若疫苗有突破性的進展，我們將會視情況修正規範。」

備忘錄也指出，春訓比賽將會開放球迷進場，球迷必須按照指定席次入座，每個人相距至少6英尺，而這也將會是例行賽的進場方式。

據「洛杉磯時報」報導，聯盟對於此規範僅是最低要求，各球團仍然有權要求球迷提供健康證明，也要遵守所在城市所制定的法規，而目前許多城市包含加州 ，仍然禁止球迷入場觀看職業賽事。