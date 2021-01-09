MLB／道奇傳奇教頭 拉索達93歲辭世

生涯20年擔任洛杉磯道奇隊總教練，美國棒壇傳奇人物拉索達7日夜間過世，享耆壽93歲。（美聯社）

名人堂教頭拉索達（Tommy Lasorda）7日傳出離世消息，享耆壽93歲。

拉索達已住院2個月，本周才剛出院，出院時的新聞並未證實他住院的原因，僅提到可能是心臟問題，卻在7日傳出過世，死因為心臟驟停。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明稿，感謝這位道奇 傳奇教頭的貢獻，「拉索達是最偉大的教頭之一，他熱愛作為道奇一份子的人生，他的生涯從1949年擔任投手展開，但更因兩度帶領道奇奪冠、四度登頂國聯而為人所熟知。」

「他的熱情、成功、魅力和幽默感，讓他成為全球知名的人物，也帶動了棒球的成長。」曼弗瑞在文中提到，「拉索達歡迎來自墨西哥、多明尼加、日本、南韓與其他各地的球員加入道奇，讓棒球變得更茁壯、更多元。」

道奇所在的洛杉磯，亞裔 人口眾多，也因此成為最早向亞洲市場涉獵的球隊之一，1993年正是在開拓亞洲市場的目的下，拉索達帶領道奇隊來台獻技，與中職進行3場交流賽，道奇幾乎以大聯盟25人名單完整出征，星級非凡。

拉索達的投手生涯，在大聯盟留下0勝4敗、防禦率6.48，但擔任道奇教頭的21年，讓他成為傳奇人物，他在1996年正是因心臟病 問題，決定退休，卸下教鞭後仍持續任職於道奇，人生已有71年奉獻給了這支球隊。

拉索達的教頭生涯累戰績1599勝1439敗，8度稱霸分區、4度國聯出線、2度拿下世界大賽冠軍，執教的前兩個完整賽季，就帶領道奇進入世界大賽，開啟了他傳奇的執教生涯。