MLB／自由市場最大咖…喊價逾2億？包爾：假新聞

包爾對記者造謠很不爽。（路透）

MLB 自由球員市場最大咖包爾（Trevor Bauer）人人覬覦，有媒體記者推表示他正尋求一份總額超過2億元的超大型合約，遭包爾本人親自打臉：「別胡扯。」

「MLB Network」記者海曼（Jon Heyman）在推特上表示，包爾正尋求一份5至6年、每年3600萬至4000萬元，總額2億元的超大型合約，由於其要價太高，有網友信以為真紛紛指責包爾貪心，並在留言中提及這價碼根本不符合他的成績。

而包爾在不到一個小時內發文回覆，「如果你要報導至少要證明這是真的（但事實並非如此），你真的有親自跟我的經紀人盧芭（Rachel Luba）講到話嗎？還是你只是個假新聞製造機？」

海曼也立即回覆，「她有回訊告訴我她拒絕回答。」然而立刻遭經紀人盧芭本人打臉：「我整天都在外旅行，根本沒有時間打開你的訊息閘，甚至有時間告訴你合約內容和長度，在未經求證就發這種文引人注目非常虛偽且反智。」

而這也不是海曼第一次對外發布假的簽約資訊了，大聯盟記者汲汲營營不惜發布假新聞只為製造話題引人注目，實屬錯誤示範。

包爾為2020年國聯塞揚獎得主，11場先發繳出防禦率1.73、每局被上壘率0.795，曾傳出包括原東家紅人，洋基、大都會 、紅襪、白襪、天使 和巨人隊都對其感興趣。