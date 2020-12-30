我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

MLB／道奇56號最佳選手 郭泓志不死鳥傳奇登上官網

體育新聞組／綜合報導
郭泓志獲MLB選為道奇最佳背號56號球員。（Getty Images）
郭泓志獲MLB選為道奇最佳背號56號球員。（Getty Images）

MLB大聯盟官網28日釋出各隊每個背號最佳選手，前旅美好手郭泓志過去在道奇牛棚表現精采，所身穿的56號也登在道奇名單當中，在這支經營超過百年的球隊當中占有一席之地。

郭泓志於2005年登上大聯盟，一開始擔任先發投手表現起伏，加上數度受到傷勢困擾，從2009年後專任牛棚，並在2010年投出精采表現，當年繳出1.20防禦率成為道奇隊史單季最低防禦率的紀錄保持人，不但創下開季連續36個打席沒有被左打者打出安打的紀錄，隨後更是入選明星賽，成為台灣史上第一人。

道奇隨隊記者賈尼克（Ken Gurnick）也以「克服傷痛與投球失憶症後成為明星球員」描述郭泓志的大聯盟生涯，詮釋了小小郭的「不死鳥傳奇」。

喜愛網羅亞州球員的道奇也有著東方面孔上榜：齋藤隆所身穿的44號、朴贊浩的61號以及99號的柳賢振。

可惜的是華人球迷最熟悉的「洋基40號」並非「沉默的王牌」王建民，洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）挑選的是今年因染疫過世的明星後援投手麥丹尼爾（Lindy McDaniel），他是洋基隊史穿40號最久的球員，比王建民與塞佛里諾（Luis Severino）的5季還多，總計在洋基6年拿下58次救援成功，防禦率僅2.89。

道奇 洋基 王建民

上一則

MLB／道奇三方交易 換來左投克里文格

下一則

NBA／丁威迪報銷 媒體籲籃網：簽回林書豪

延伸閱讀

MLB／名人堂蝴蝶球大師 尼可羅辭世

MLB／名人堂蝴蝶球大師 尼可羅辭世
MLB名人堂蝴蝶球強投尼可羅逝世 享壽81歲

MLB名人堂蝴蝶球強投尼可羅逝世 享壽81歲
MLB／道奇延攬康利 佛心給「復健合約」

MLB／道奇延攬康利 佛心給「復健合約」
MLB／左投最高榮譽！柳賢振獲華倫史潘獎 亞洲首位

MLB／左投最高榮譽！柳賢振獲華倫史潘獎 亞洲首位

熱門新聞

莎賓娜穿著禮服與父親合照。（取材自Instagram）

全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

2020-12-28 03:25
旅日球員陳偉殷。(記者潘俊宏／攝影)

超會賺！陳偉殷職棒生涯薪資上看1億美元

2020-12-22 12:27
職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天宣布，曾贏得12座NBA總冠軍的瓊斯((右)辭世，享壽88歲。(美聯社)

曾奪12座NBA總冠軍 傳奇球星瓊斯逝世

2020-12-25 18:53
柯瑞（左）為了幫助勇士盡早開​胡，加緊腳步訓練。Getty Images

柯瑞練投連進105記3分球 教頭喊該列金氏世界紀錄

2020-12-27 11:38
杜蘭特(右)與厄文(中)首度合體。（歐新社）

NBA／杜蘭特、厄文合作無間 籃網125：99大勝勇士

2020-12-23 02:28
湖人隊今在開幕戰前獲頒發冠軍戒。(路透)

NBA／湖人冠軍戒指曝光 設計「致敬科比」

2020-12-23 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院