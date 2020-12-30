MLB／道奇56號最佳選手 郭泓志不死鳥傳奇登上官網

郭泓志獲MLB選為道奇最佳背號56號球員。（Getty Images）

MLB大聯盟官網28日釋出各隊每個背號最佳選手，前旅美好手郭泓志過去在道奇 牛棚表現精采，所身穿的56號也登在道奇名單當中，在這支經營超過百年的球隊當中占有一席之地。

郭泓志於2005年登上大聯盟，一開始擔任先發投手表現起伏，加上數度受到傷勢困擾，從2009年後專任牛棚，並在2010年投出精采表現，當年繳出1.20防禦率成為道奇隊史單季最低防禦率的紀錄保持人，不但創下開季連續36個打席沒有被左打者打出安打的紀錄，隨後更是入選明星賽，成為台灣史上第一人。

道奇隨隊記者賈尼克（Ken Gurnick）也以「克服傷痛與投球失憶症後成為明星球員」描述郭泓志的大聯盟生涯，詮釋了小小郭的「不死鳥傳奇」。

喜愛網羅亞州球員的道奇也有著東方面孔上榜：齋藤隆所身穿的44號、朴贊浩的61號以及99號的柳賢振。

可惜的是華人球迷最熟悉的「洋基 40號」並非「沉默的王牌」王建民 ，洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）挑選的是今年因染疫過世的明星後援投手麥丹尼爾（Lindy McDaniel），他是洋基隊史穿40號最久的球員，比王建民與塞佛里諾（Luis Severino）的5季還多，總計在洋基6年拿下58次救援成功，防禦率僅2.89。