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MLB／左投最高榮譽！柳賢振獲華倫史潘獎 亞洲首位

體育新聞組／綜合報導
柳賢振獲MLB左投最高榮譽獎。（路透）
柳賢振獲MLB左投最高榮譽獎。（路透）

表揚當季表現最出色左投的華倫史潘獎（Warren Spahn Award），2020賽季由來自韓國的柳賢振獲獎，而柳胖也成為此獎項設立以來，第一位獲獎的亞洲投手。

史潘（Warren Spahn）大聯盟生涯拿下363勝，為MLB史上最多勝左投，而大聯盟也以他的名字設立華倫史潘獎，以表揚最傑出的左投手。

柳賢振在道奇效力6年後，本季轉戰藍鳥表現同樣精彩，繳出5勝2負、防禦率2.69及72次三振的優異表現，其中在符合投球局數的左投手排行中，柳賢振勝場數排行第3、三振數及防禦率排第2，也讓他榮獲華倫史潘獎。

華倫史潘獎協會主席雪莉（Chuck Shirley）表示：「儘管疫情造成球季重重困難，但柳賢振仍然投出精彩的一年，他也絕對值得此獎項。」

史上只有4位投手能獲得2次以上華倫史潘獎，包含包辦前4次獎項的「巨怪」強森（Randy Johnson，4座）、道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw，4座）、「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia，3座）及「神之左手」山塔那（Johan Santana，2座）。

華倫 道奇 疫情

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