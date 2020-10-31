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MLB／球團老闆、紐約市點頭 科恩獲准收購大都會

記者張大仁／綜合報導
柯恩正式獲准收購大都會隊。（美聯社）
柯恩正式獲准收購大都會隊。（美聯社）

職棒大聯盟（MLB）30日宣布，經各球團老闆同意，批准柯恩（Steve Cohen）以24億元從威爾朋家族（Wilpon Family）手中收購紐約大都會隊。

MLB主席曼弗瑞德（Rob Manfred）發表聲明表示：「感謝威爾朋家族長期以來為大都會隊所做的努力。」「我代表MLB祝賀柯恩獲得批准。柯恩將其一生對大都會隊的熱情導入他對家鄉球隊的管理權，並且將會有其他備受尊敬的棒球領導者加入。相信他會努力工作，組建一支讓大都會隊球迷感到自豪的球隊。」

由於花旗球場（Citi Field）位於紐約市的公有地，市長白思豪（Bill de Blasio）簽署同意才能完成轉售。他在MLB批准後不久也正式簽字批准。《紐約郵報》報導，紐約市曾試圖阻止將球隊出售給柯恩。

白思豪在聲明中說：「紐約市法務局已完成對大都會隊交易案的法律審查。」「紐約市不反對出售案，大都會隊可進行交易。」

這項交易案正式成為北美職業運動經營權最昂貴的轉讓交易，超越泰珀（David Tepper）在2018年以22億元收購NFL卡羅萊納黑豹隊的交易。

大都會隊預計，由於新冠病毒大流行，今明兩年損失將超過1億元。

紐約市 大都會 MLB

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