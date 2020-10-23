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MLB／崔志萬世界大賽安打得分 南韓第一人

體育新聞組／綜合報導
崔志萬寫下南韓球員世界大賽野手登場、安打和得分紀錄。（路透）
崔志萬寫下南韓球員世界大賽野手登場、安打和得分紀錄。（路透）

身高185公分、體重117公斤的南韓選手崔志萬21日身穿坦帕灣光芒隊球衣，在MLB世界大賽第2戰對道奇隊賽事敲出安打、跑回本壘得分，雙雙創下南韓第一紀錄。

29歲的崔志萬擔任光芒先發第4棒、一壘手，還沒出賽已經先寫紀錄，成為南韓首名以野手身分在世界大賽登場的球員。在此之前，曾有3名南韓投手在世界大賽登板。

崔志萬4局靠野手選擇上壘後，在隊友安打護送下回到本壘得分，成為首名在世界大賽踩到本壘板的南韓球員。

6局崔志萬敲出個人在世界大賽的首支安打，也是南韓球員在世界大賽的首安。這次他趁隊友敲出高飛犧牲打奔回本壘得分，幫助光芒攻下第6分。終場6：4擊敗道奇，雙方1勝1敗平手。

崔志萬在MLB打滾5年，效力過天使、洋基、釀酒人等隊，2019年來到光芒隊。身型圓潤的崔志萬，臉上經常帶著笑容，活潑性格頗受球迷歡迎，被媒體封為「世界大賽最有趣的球員」、「最享受棒球的人」。

季後賽期間，光芒每當在關鍵時刻有所突破的時候，轉播鏡頭總愛照著崔志萬的反應。球迷甚至幫他創了一個「志萬跳舞」的推特帳號，轉貼各種他在場邊的趣味舞姿。

在崔志萬之前有3名南韓投手曾在世界大賽登場。2018年左投柳賢振代表道奇出賽，成為首名在世界大賽先發的南韓投手。

2009年傳奇球星朴贊浩，在17年大聯盟生涯的尾聲代表費城人打進世界大賽。

下勾投手金炳賢2001年效力亞利桑那響尾蛇，成為首名在世界大賽留下出賽紀錄的南韓選手，也是唯一擁有世界大賽冠軍戒指的南韓球員。

南韓 道奇 MLB

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