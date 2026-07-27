NBA／詹柯連線破局 柯瑞早有心理準備：所以我不預設任何結果

勇士一哥柯瑞。（路透）

詹姆斯 （LeBron James）新賽季選擇加盟費城76人，勇士一哥柯瑞 （Stephen Curry）坦言，雖然曾期待與詹姆斯聯手，但如今只能接受現實，並希望球隊透過各種方式打造更具競爭力的陣容，在傷兵回歸前維持季後賽競爭力。

The Athletic報導，38歲的柯瑞日前出席隊友穆迪（Moses Moody）舉辦的青少年訓練營時，首次談到詹姆斯最終選擇加盟76人，而非勇士。他表示：「所以你不會在事情真正發生之前，就預設任何結果。因為其中牽涉到太多變數。」

在詹姆斯宣布離開洛杉磯湖人 之前，勇士一直相信自己仍有機會爭取這位超級球星加盟，希望藉此擺脫近4年始終徘徊附加賽邊緣的困境。然而隨著詹姆斯投奔76人，加上勇士先前也錯失「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布朗（Jaylen Brown）、戴維斯（Anthony Davis）等補強目標，球隊今夏的重磅補強計畫幾乎全數落空。

談到球隊現況，柯瑞表示，真正改變一切的是傷病。他說：「當巴特勒（Jimmy Butler）受傷、穆迪（Moses Moody）也受傷時，整個局勢都改變了。如何在他們缺陣時仍維持一定水準？而這又延續到新球季。我很清楚現實就是如此。」

柯瑞指出，他仍希望巴特勒與穆迪都能健康回歸，「希望他們兩人都能健康復出，讓我們維持競爭力，建立球隊基礎，再慢慢找出未來的方向。但這就是我們目前的處境，我們不是活在另一個平行時空。」

儘管現實並不樂觀，柯瑞仍對球隊管理層抱持期待。他表示：「當然，我仍希望球隊能透過各種有創意的方法，打造最好的陣容。我們一直都有討論這些事情，但當核心球員遭遇傷病時，一切都會改變。」

勇士新球季的目標已從爭奪總冠軍，轉為等待傷兵歸隊、培養年輕球員，並設法維持競爭力。對即將迎來生涯第18個賽季的柯瑞而言，他依然希望帶領勇士繼續前進，但也清楚知道，屬於這支勇士王朝的時間正在倒數。