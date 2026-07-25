NBA／前聖堂射手：詹姆斯在76人奪冠也不會為GOAT加分

「詹皇」詹姆斯拋出加盟76人隊的震撼彈。(歐新社)

「詹皇」詹姆斯 （LeBron James）拋出加盟76人隊的震撼彈，並將在新賽季組成「四巨頭」陣容，被認為有很高機率能再次問鼎總冠軍，不過前NBA 球員「聖堂射手」格林（Danny Green）在24日受訪時就認為，詹姆斯在四巨頭將是第3、4號出手選擇，即使最終奪冠也不會被認為是「GOAT」。

在日前宣布離開前東家湖人 隊並投身自由市場後，詹姆斯的動向一直是聯盟近來最大話題，而昨天晚間他也親自宣布將回到東區加盟76人，希望獲得生涯最後一次衝擊總冠軍的機會。

而詹姆斯新賽季也將與與安比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，搭配上上賽季表現亮眼的新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）以及休賽季補進的西蒙斯（Anfernee Simons），76人確實具備衝擊總冠軍的實力。

對於詹姆斯以2年800萬美元的老將底薪加盟76人，格林在今天受訪時也坦言相當意外，「我當時以為這不是真的新聞，2年800萬去費城，這完全不在我的計畫之內，這真的太令人震驚了，就跟當時他們交易來布朗一樣。」

不過格林話鋒一轉，認為詹姆斯雖然以衝擊冠軍為由選擇加入陣容完整的76人，但在前面有三位正處當打之年的球星坐鎮下，他可能淪為球隊第3、甚至是第4出手選擇，「作為第3或第4選擇贏得冠軍，並不會讓人覺得，『哦，你現在是GOAT了。』比如馬克西和布朗是那支球隊的最佳球員，然後是安比德，然後才是詹姆斯，你就是第四選擇。」