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NBA／馬克西領銜76人3巨頭當說客 詹姆斯與費城早有淵源

記者劉肇育／即時報導
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76人隊馬克西(左)與前湖人球星詹姆斯(右)關係很好。圖為兩人2025年12月7...
76人隊馬克西(左)與前湖人球星詹姆斯(右)關係很好。圖為兩人2025年12月7日賽後交談。(路透)

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天拋出加盟76人隊的震撼彈，讓不少專家跌破眼鏡，在日前宣布離開湖人隊投身自由市場後，76人並非最被看好的選項，不過在詹姆斯透過經紀人保羅（Rich Paul）透露，離開湖人的核心動機是尋求「籃球快樂」時，76人球團敏銳地捕捉到了這個訊號，也就是贏球等於快樂的純粹理念，最終在搶人大戰中成功殺出重圍。

76人高層為了爭取這位四屆MVP得主加盟，展開了無死角的招募行動，總裁麥爾斯（Bob Myers）日前就曾親自登上保羅的Podcast節目喊話：「如果你追求的是勝利，那讓我們談談這支球隊。因為在費城，你真的能夠贏得總冠軍。」

除了高層的戰術簡報，曾於騎士隊時期與詹姆斯有過深厚淵源的籃球事務總裁甘西（Mike Gansey）也在幕後密集溝通。更關鍵的是球員間的情感發酵，同為Klutch經紀公司旗下的馬克西（Tyrese Maxey）將詹姆斯視為「大哥」，與當家中鋒安比德（Joel Embiid）以及新加盟的布朗（Jaylen Brown）組成了強力的說客陣容。馬克西在社群媒體上的激情慶祝，加上賓州州長甚至將周五訂為「詹姆斯日」，無不展現費城對詹姆斯的渴望。

76人當家中鋒安比德(右)是遊說詹姆斯加盟的一員。圖為兩人2018年4月6日交談...
76人當家中鋒安比德(右)是遊說詹姆斯加盟的一員。圖為兩人2018年4月6日交談。(美聯社)

對於自1983年後便未曾嚐過總冠軍滋味、且近年屢屢在季後賽次輪止步的76人而言，詹姆斯的到來是打破困局的最後拼圖；對詹姆斯來說，擺脫湖人後期的戰術轉型，加盟擁有一流陣容的76人，更是他重返榮耀舞台的捷徑。

從高中時期在費城經典的Palestrah體育館打球，到多年來對費城球迷「極致忠誠」的讚賞，詹姆斯與這座「兄弟友愛之城」早已結下不解之緣。雖然離開湖人意味著結束與兒子布朗尼（Bronny James）同隊的歷史性篇章，但保羅強調兩人並非「綁定套案」。詹姆斯選擇將天賦帶到費城，再次攜手強大陣容向生涯第五座總冠軍發起衝擊，無疑是他對「籃球快樂」最純粹的詮釋。

精華 FAQ

  • 報導指出，詹姆斯離開湖人後想追求「籃球快樂」，而76人將勝利與快樂連結，並以強大陣容和爭冠機會作為核心賣點，成功吸引他點頭加盟。

  • 76人高層親自出面，並由曾在騎士與詹姆斯共事的甘西幕後溝通；球員方面則有馬克西、恩比德與新加盟的布朗當說客，形成全方位招募攻勢。

  • 詹姆斯高中時曾在費城經典的Palestrah體育館打球，也多次稱讚費城球迷的忠誠。這些背景讓他與這座城市建立情感連結，成為加盟的重要加分因素。

費城 湖人 詹姆斯

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