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WNBA／澄清沒拒絕參加三分球大賽 優涅思庫：從沒收到邀請

記者曾思儒／即時報導
優涅思庫去年三分球大賽奪冠。（路透）
優涅思庫去年三分球大賽奪冠。（路透）

WNAB全明星賽本周將在芝加哥登場，但現役兩大射手優涅思庫（Sabrina Ionescu） 和克拉克（Caitlin Clark）都沒出現在三分球大賽名單上，去年奪冠的優涅思庫還語出驚人表示，並沒拒絕參賽挑戰衛冕，而是無法拒絕從沒接受到的邀請。

優涅思庫2023年首度奪下WNBA三分球大賽冠軍，去年再登頂，成為史上第二位不只一次三分球大賽奪魁的女將，但今年沒能挑戰衛冕。

在一則報導優涅思庫和克拉克拒絕參加三分球大賽的社群貼文下，優涅思庫留下「謊話」的留言，這則「B/R W Sports」發布的貼文後續已經刪除。

22日WNBA比賽前，優涅思庫強調，從沒接到聯盟邀請，讓她捍衛三分球大賽冠軍。

「我無法拒絕一個我從未正式收到邀請的提議。」優涅思庫也表示，她的團隊中也沒有人與聯盟進行任何溝通，所以看到「拒絕參賽」的消息非常驚訝，她強調說：「我從未收到邀請。」

效力WNBA紐約自由人的優涅思庫重申，拒絕參賽完全是謠言，今年受傷勢所困沒入選WNBA全明星賽的她開玩笑說：「或許我能和柯瑞（Stephen Curry）一起再次參加NBA全明星賽，並獲得一份非常棒的官方邀請。」

優涅思庫在2023年三分球大賽決賽輪27投只失手2球，轟下破WNBA和NBA紀錄的37分，讓保有NBA紀錄31分的柯瑞都喊「荒謬」，還下戰帖「誰才是三分球大賽最佳射手」，2024年NBA全明星就上演這場話題射手對決，先上場的優涅思庫一上場就連進7球，但柯瑞再展現聯盟紀錄保持人身手，以29分技壓優涅思庫。

精華 FAQ

  • 因為外界流傳她拒絕參加三分球大賽，但她在賽前強調，自己根本沒有收到聯盟正式邀請，也沒有任何團隊成員與聯盟接觸，因此無所謂拒絕與否。

  • 報導原本稱她與克拉克拒絕參賽，但優涅思庫表示那是不實消息。她指出真正原因是從未收到邀請，加上今年受傷勢影響未入選全明星賽，因而無法衛冕。

  • 她在2023年首度奪冠，2024年再度登頂，成為史上第二位多次拿下WNBA三分球大賽冠軍的女將。她也曾在NBA全明星活動與柯瑞對決，引發高度話題。

NBA 芝加哥 柯瑞

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