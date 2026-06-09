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NBA總冠軍賽G3／季票球迷天人交戰 轉賣2張票能獲利8000元

編譯廖振堯／綜合報導
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在暌違超過50年後，紐約尼克隊今年重燃奪冠希望。 （美聯社）
在暌違超過50年後，紐約尼克隊今年重燃奪冠希望。 （美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克總冠軍賽第三戰票價暴漲，平均轉售價已超過8200元。
  • 重點二：季票球迷面臨情感與獲利拉扯，兩張票轉賣可賺逾8000元。
  • 重點三：部分球迷仍想到場見證歷史，場邊票甚至拍出100萬元高價。

紐約尼克隊帶著兩勝優勢回到麥迪遜廣場花園主場，有機會實現一些尼克球迷自1999年苦苦等待的總冠軍之夢。而這場史詩大戰的票價隨之飆升，轉售價上看近萬元，部分季票球迷掙扎要一睹球隊風采、有個終生難忘的回憶，或是放棄門票先讓這筆意外之財入袋為安。

華盛頓郵報採訪了15位季票球迷，他們在第三場比賽臨近之際都面臨這個難題：一段人生記憶究竟值多少錢？自3日以來第三戰平均轉售票價已經翻了一倍多，達到8200多元，使得本屆NBA總冠軍賽成為有史以來最貴、最難入場的一屆。

季票持有者可以每張700元的原價購買兩張總冠軍賽的常規座位。華郵採訪的其中六位季票球迷表示，他們收到票後幾分鐘內就掛牌賣出，雖然經濟難處各有不同，但都說放棄超過8000元的利潤實在不合理。

紐約州北部的55歲退休警官克拉倫斯(Clarence)說，小時候經常被父親帶去看比賽，1999年尼克隊闖入總冠軍賽但未奪冠後，2003年父親過世，克拉倫斯認為紀念父親的最好方法就是繼續支持尼克隊。他花了1400元買了兩張總冠軍賽上層看台的球票，看到轉售價格後還是屈服了，門票一上架幾個小時內兩張都賣了八千多元。

史派瑟(Jeremy Spicer)兒時也會和父親一起去看幾場比賽，1999年的第三戰門票加上小費只要15元，但1999年未能親臨現場，當時9歲的他許下心願，下次尼克隊再進總冠軍賽時一定要去麥迪遜廣場花園看球。然而從7日開始他就一直在認真考慮是否要轉賣，每隔一小時就會查看門票交易網站StubHub，「如果票價賣到接近1萬元，那我不賣就太不負責任了。」

考慮到球票價格飆升，第三場比賽的轉售數量實際上低於預期，華郵採訪的大多數季票球迷都表示他們打算到場觀看。尼克隊沒有回應評論請求，但有傳言稱如果季票持有者在季後賽期間被發現轉售門票，尼克隊將取消他們的季票資格。

尼克隊另透露，第三戰兩張場邊座位在拍賣會上以100萬元成交，位於VIP 10區AA排25和26號。

精華 FAQ

  • 因為尼克帶著兩勝優勢回到主場，球迷期待見證隊史級戰役，供需瞬間失衡，讓第三戰平均轉售價在短時間內翻倍，站上8200多元。

  • 他們一方面想親眼見證多年難遇的總冠軍賽，留下終生回憶；另一方面，兩張原價1400元的票若轉賣，可立刻換得超過8000元獲利。

  • 除了季票球迷轉售獲利外，第三戰兩張場邊座位在拍賣會上以100萬元成交，顯示這場比賽門票需求極高，已成史上最貴入場賽事之一。

總冠軍賽 紐約州 華郵

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