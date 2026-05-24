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NBA／尼克「聽牌」10連勝寫紀錄 布朗森強調：專注眼前

記者曾思儒／即時報導
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尼克隊球星布朗森（右）23日攻下30分。（路透）
尼克隊球星布朗森（右）23日攻下30分。（路透）

尼克隊23日在東區冠軍賽第3戰以121：108擊敗騎士隊，以季後賽10連勝成績取得分區冠軍賽「聽牌」優勢，成為史上第7隊，不過第3戰攻下30分的當家球星布朗森（Jalen Brunson）強調，不去想未來，要專注眼前。

尼克第一輪碰老鷹隊在系列賽1：2落後下連勝3場晉級，第二輪直落4橫掃76人隊，再擊敗騎士取得東區冠軍賽3連勝，也成為NBA史上第7支至少季後賽奪下10連勝的隊伍。前一次至少10連勝的球隊是2024年的塞爾蒂克隊，「綠衫軍」最終高捧金盃。

10連勝中尼克有9場是以兩位數差距奪勝，根據ESPN紀錄， 尼克這10場淨勝分是225分，寫下NBA不論例行賽或季後賽10連勝的最大勝分差紀錄。

帳面上看起來輕鬆，尼克教練布朗（Mike Brown）強調，勝利拿得都不輕鬆，「很困難，我們都是和很好的隊伍交手，我之前也說過，我們現在打得球隊是有4名全明星球員，其中有兩位是聯盟最頂尖的射手，還有一位非常棒的教練亞特金森（Kenny Atkinson），這絕非易事。」

尼克6人得分兩位數，最快兩天後的第4戰就能拿下1999年後隊史首度的總冠軍賽門票，不過攻下全場最高30分的布朗森說：「不能去想未來，最重要的是專注眼前。」他強調一球一球來，要確保隊友都有同樣頻率，「這才是現在最重要的事情。」

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