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NBA／全場沒落後過 尼克東冠G3輕取騎士季後賽10連勝聽牌

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NBA／全場沒落後過 尼克東冠G3輕取騎士季後賽10連勝聽牌

記者曾思儒／即時報導
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尼克隊後衛布朗森(左)23日拿下30分。(歐新社)
尼克隊後衛布朗森(左)23日拿下30分。(歐新社)

儘管是客場出賽，尼克隊仍延續季後賽連勝氣勢，今天東區冠軍賽第3戰打出開賽9：1攻勢後一路領先，最終在流行天后泰勒絲（Taylor Swift）場邊見證下以121：108擊敗騎士隊，系列賽取得3比0的「聽牌」絕對優勢，連同前兩輪更拉出一波10連勝，追平2024年塞爾蒂克隊奪冠賽季的NBA季後賽最長連勝。

尼克前一輪4戰「橫掃」76人隊，和打滿7戰淘汰東區龍頭活塞隊的騎士東區冠軍戰會師；東區冠軍戰首戰尼克更克服第四節落後22分的劣勢，最終在延長賽取勝，戲劇性延續連勝。

第二戰以16分獲勝的尼克，今天轉戰克里夫蘭，唐斯（Karl-Anthony Towns）率先飆進三分球帶出9：1的開賽猛攻，首節就取得37：27領先；騎士第二節在「大鬍子」哈登（James Harden）發揮下雖曾50：50追平比數，但尼克在看板球星布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）聯手下取回領先，半場打完仍握有60：54優勢。

第三節阿努諾比（OG Anunoby）率先飆進外線，尼克再擴大差距，騎士雖有米契爾（Donovan Mitchell）領軍追分，史特魯斯（Max Strus）外線破網將比分追到69：75，但布朗森又帶動尼克一波連拿5分攻勢，領先回到兩位數，羅賓森（Mitchell Robinson）投進壓哨球也助尼克帶著91：82進入決勝節。

騎士第四節試圖追分，但尼克沙米特（Landry Shamet）一人連進3枚三分彈，布朗森和布里吉斯（Mikal Bridges）也持續突破騎士防線，1分04秒史特魯斯雖有「4分打」仍難以扭轉頹勢，最終尼克就以121：108奪勝，取得系列賽聽牌優勢。

尼克包括先發五人在內共6人得分兩位數，布朗森30分最高另有6助攻，布里吉斯22分、阿努諾比21分，沙米特替補出賽三分球5投4中貢獻14分。

騎士以莫布里（Evan Mobley）24分最高，米契爾23分，哈登19分、5籃板、5助攻但也出現5失誤。

系列賽第4戰將於25日進行，尼克有機會再度完成「橫掃」。

泰勒絲

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