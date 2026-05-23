NBA／率雷霆板凳狂轟76分改寫紀錄 麥肯：證明我的支持者是對的

雷霆隊的後衛麥肯在來到奧克拉荷馬市後成為雷霆問鼎二連霸的強大武器之一。（歐新社）

在今年季中被前東家76人隊交易到雷霆 隊的後衛麥肯（Jared McCain），在來到奧克拉荷馬市後卻成為雷霆問鼎二連霸的強大武器之一，22日他在西區冠軍賽第三戰從板凳挹注全隊次高的24分，帶領雷霆替補球員猛轟76分改寫季後賽 紀錄，賽後他也強調，想用場上表現證明自己的支持者是對的。

新秀賽季就一度在費城打出新人王層級表現的麥肯，因為受到傷勢困擾導致菜鳥球季草草收場，本季更在76人選入同位置的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）後，處境變得更加尷尬，最終更是遭到76人拋售到雷霆，從東區轉戰西區，球團的舉動也一度引發76人球迷的反彈。

在來到雷霆後，麥肯也將他驚人的得分爆發力充分展現，為原本陣容就相當完整的雷霆再添一名板凳暴徒，在近7場季後賽中他已經5度得分上雙位數，包括本場拿下個人季後賽新高的24分，帶領雷霆替補群此役合砍76分，打破了1985年洛杉磯湖人隊創下的69分分區決賽紀錄，成為自1984年季後賽改制以來，分區決賽史上最強悍的板凳火力。同時，板凳得分占全隊總分高達62%，更是過去40年來，能在分區決賽取勝的球隊中前所未見的驚人數據。

雷霆主帥戴格諾賽後表示，「我們始終假設對手處在最佳狀態，所以我們也必須保持在最佳狀態，不論處境如何，深度就是我們必須仰賴的核心優勢。」

對於今年季中被交易後，在雷霆找到另一片天，麥肯也說：「我希望證明我的支持者是對的，那些真正相信我並且支持我的人，是我努力證明自己的動力。我們在訓練中以及整個季後賽過程中都反覆強調，時刻要保持最佳狀態，教練在這方面做得非常出色，我們也都知道該做些什麼，這是一支非常成熟的球隊，無論面對什麼，我們都做好萬全準備。」