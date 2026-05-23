NBA／率雷霆板凳狂轟76分改寫紀錄 麥肯：證明我的支持者是對的
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在今年季中被前東家76人隊交易到雷霆隊的後衛麥肯（Jared McCain），在來到奧克拉荷馬市後卻成為雷霆問鼎二連霸的強大武器之一，22日他在西區冠軍賽第三戰從板凳挹注全隊次高的24分，帶領雷霆替補球員猛轟76分改寫季後賽紀錄，賽後他也強調，想用場上表現證明自己的支持者是對的。
新秀賽季就一度在費城打出新人王層級表現的麥肯，因為受到傷勢困擾導致菜鳥球季草草收場，本季更在76人選入同位置的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）後，處境變得更加尷尬，最終更是遭到76人拋售到雷霆，從東區轉戰西區，球團的舉動也一度引發76人球迷的反彈。
在來到雷霆後，麥肯也將他驚人的得分爆發力充分展現，為原本陣容就相當完整的雷霆再添一名板凳暴徒，在近7場季後賽中他已經5度得分上雙位數，包括本場拿下個人季後賽新高的24分，帶領雷霆替補群此役合砍76分，打破了1985年洛杉磯湖人隊創下的69分分區決賽紀錄，成為自1984年季後賽改制以來，分區決賽史上最強悍的板凳火力。同時，板凳得分占全隊總分高達62%，更是過去40年來，能在分區決賽取勝的球隊中前所未見的驚人數據。
雷霆主帥戴格諾賽後表示，「我們始終假設對手處在最佳狀態，所以我們也必須保持在最佳狀態，不論處境如何，深度就是我們必須仰賴的核心優勢。」
對於今年季中被交易後，在雷霆找到另一片天，麥肯也說：「我希望證明我的支持者是對的，那些真正相信我並且支持我的人，是我努力證明自己的動力。我們在訓練中以及整個季後賽過程中都反覆強調，時刻要保持最佳狀態，教練在這方面做得非常出色，我們也都知道該做些什麼，這是一支非常成熟的球隊，無論面對什麼，我們都做好萬全準備。」
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