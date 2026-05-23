我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

NBA／率雷霆板凳狂轟76分改寫紀錄 麥肯：證明我的支持者是對的

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷霆隊的後衛麥肯在來到奧克拉荷馬市後成為雷霆問鼎二連霸的強大武器之一。（歐新社）
雷霆隊的後衛麥肯在來到奧克拉荷馬市後成為雷霆問鼎二連霸的強大武器之一。（歐新社）

在今年季中被前東家76人隊交易到雷霆隊的後衛麥肯（Jared McCain），在來到奧克拉荷馬市後卻成為雷霆問鼎二連霸的強大武器之一，22日他在西區冠軍賽第三戰從板凳挹注全隊次高的24分，帶領雷霆替補球員猛轟76分改寫季後賽紀錄，賽後他也強調，想用場上表現證明自己的支持者是對的。

新秀賽季就一度在費城打出新人王層級表現的麥肯，因為受到傷勢困擾導致菜鳥球季草草收場，本季更在76人選入同位置的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）後，處境變得更加尷尬，最終更是遭到76人拋售到雷霆，從東區轉戰西區，球團的舉動也一度引發76人球迷的反彈。

在來到雷霆後，麥肯也將他驚人的得分爆發力充分展現，為原本陣容就相當完整的雷霆再添一名板凳暴徒，在近7場季後賽中他已經5度得分上雙位數，包括本場拿下個人季後賽新高的24分，帶領雷霆替補群此役合砍76分，打破了1985年洛杉磯湖人隊創下的69分分區決賽紀錄，成為自1984年季後賽改制以來，分區決賽史上最強悍的板凳火力。同時，板凳得分占全隊總分高達62%，更是過去40年來，能在分區決賽取勝的球隊中前所未見的驚人數據。

雷霆主帥戴格諾賽後表示，「我們始終假設對手處在最佳狀態，所以我們也必須保持在最佳狀態，不論處境如何，深度就是我們必須仰賴的核心優勢。」

對於今年季中被交易後，在雷霆找到另一片天，麥肯也說：「我希望證明我的支持者是對的，那些真正相信我並且支持我的人，是我努力證明自己的動力。我們在訓練中以及整個季後賽過程中都反覆強調，時刻要保持最佳狀態，教練在這方面做得非常出色，我們也都知道該做些什麼，這是一支非常成熟的球隊，無論面對什麼，我們都做好萬全準備。」

雷霆 NBA 季後賽

上一則

MLB／黃金年代傳奇落幕「道奇瑞士刀」泰勒告別12年大聯盟生涯

延伸閱讀

NBA／馬刺開賽15：0白忙一場 雷霆板凳狂飆76分系列賽首次領先

NBA／馬刺開賽15：0白忙一場 雷霆板凳狂飆76分系列賽首次領先
NBA／亞歷山大30分助雷霆西決扳平 馬刺輸球還傷了哈波

NBA／亞歷山大30分助雷霆西決扳平 馬刺輸球還傷了哈波
NBA／「像柯瑞一樣扭曲球場空間」專家讚溫班亞瑪無限天賦 馬刺翻盤雷霆最大底牌

NBA／「像柯瑞一樣扭曲球場空間」專家讚溫班亞瑪無限天賦 馬刺翻盤雷霆最大底牌
NBA／里夫斯復活飆31分無用 湖人下半場被雷霆打爆吞2連敗

NBA／里夫斯復活飆31分無用 湖人下半場被雷霆打爆吞2連敗

熱門新聞

馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪繳出41分、24籃板、3阻攻的史詩級數據，率隊以122：115踢館成功，賞給雷霆本季季後賽第一敗。(路透)

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒衛冕軍雷霆

2026-05-19 00:29
內馬爾。（歐新社）

世界盃／內馬爾入選巴西隊後 1小時狂賺600萬美元

2026-05-20 19:01
世界盃足球賽獎盃。 （美聯社）

央視拿下世界盃中國轉播權 傳砍價逾6成

2026-05-15 06:14
尼克隊和騎士隊的東區冠軍賽19日點燃戰火，尼克在主場收下7戰4勝制的重要首勝。（路透）

NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

2026-05-19 23:17
騎士125：94大勝活塞，將和尼克隊會師東區冠軍賽。(路透)

NBA／騎士31分大勝活塞 將和尼克決戰東區冠軍

2026-05-17 22:55
馬刺晉級西區冠軍賽，將與衛冕軍雷霆隊交鋒。（美聯社）

NBA／灰狼雙塔全場僅拿3分 卡瑟爾轟32分率馬刺晉級西區冠軍賽

2026-05-16 00:50

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關