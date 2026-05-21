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NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

記者劉肇育／即時報導
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尼克以109：93擊敗騎士，收下系列賽2連勝。(路透)
尼克以109：93擊敗騎士，收下系列賽2連勝。(路透)

在東區冠軍賽首戰上演22分落後大逆轉後，尼克今天在第二戰延續前一場比賽氣勢，在先發五虎得分皆來到雙位數，以及下半場靠著一波18：0攻勢將差距擴大到雙位數，最終以109：93收下系列賽2連勝。

尼克與騎士在東區冠軍賽首場比賽就打得轟轟烈烈，尼克在第四節一度落後到22分的情況下，最終卻戲劇化地打出44：11的攻勢，在延長賽完成逆轉秀，於主場拔得頭籌。

兩隊今天繼續在尼克主場碰頭，上半場尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）進攻熄火，前兩節6次出手僅命中1球拿下2分，不過唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges）扛起進攻重任，3人在上半場就合力攻下35分，幫助尼克以53：49領先騎士。

易籃後尼克攻勢再起，在騎士一度扳平戰局後，卻反打出一波18：0的攻勢，一口氣擺脫騎士糾纏，其中哈特單節就投進3記三分球拿下12分，幫助尼克單節拿下32分，並取得15分領先。

第四節尼克雖然一度進攻斷電，連續7次出手落空，讓騎士把握住機會追到僅剩7分差距，但先是布里吉斯投進三分球止血，沉寂了整場比賽的布朗森更在比賽最後時刻挺身而出，單節個人進帳10分外帶3次助攻，幫助尼克鎖定勝局，最終尼克就以16分差距取勝，將帶著2：0優勢前往克里夫蘭作客。

尼克今天以哈特投進5記三分球拿下26分最佳，布朗森則有19分和季後賽生涯最高的14助攻演出，唐斯18分、13籃板。至於騎士則以米契爾26分最佳，哈登18分、6籃板。

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